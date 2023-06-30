Мама погибшей в «Зимней вишне» девочки – о последнем приговоре суда: «Какие бы сроки виновным сейчас ни дали, они малы»

После пожара. Стихийный мемориал... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Стал ли этот приговор последней точкой в истории, пять лет назад потрясшей всю Россию? Как семьи, потерявшие в пожаре в ТРЦ близких, отнеслись к названным срокам наказания виновных? И горе семей пережито или не ушло и не уйдет? Корреспондент «Комсомолки» беседует с Еленой, мамой погибшей в «Зимней вишне» Арины Тесленко.

... Пять лет назад, 25 марта 2018-го пожар в «Зимней вишне» унес 60 жизней, в том числе – 37 детских. И был шок и было общее горе.

Как такое могло случиться?... Семьи пришли за покупками, ребятишек завели на четвертый этаж в кино, на мультики, а внезапный пожар разлучил навсегда. А другие семьи разлучил в дыму, в убегавшей тесной толпе, вырвав из ладони дорогую ладошку...А другие поделил пополам еще перед самым походом в "вишню"... И как метались вокруг здания, ища детей, плача, мамы, папы, которым говорилось, что из кинозалов и из здания вышли все. И как бабушки, дедушки, не кричали – выли, рвались внутрь уже через оцепление, в дым и пламя, выяснив, что с одного сеанса на улице нет никого. И этого не забыть. Как и то, что к «Зимней вишне» со всех концов города неслись, ехали простые люди, помочь.

А потом у еще по-мартовски сухого дерева у сгоревшего ТРЦ появились портреты погибших. Взрослых. Детей. И свечи, свечи... И там много дней было тихо и людно, и кемеровчане несли к дереву цветы и игрушки. А когда батюшка начинал молитву, то налетал ветер и повернувшее на весну небо вдруг сыпало снегом, покрывая им дерево-символ и отрезая близкую, в копоти, стену стеной снежного дождя. А теперь там Стена Плача, сквер памяти...

А начались первые суды, прозвучали первые приговоры, для 13 человек.

И вот уже добавились последние: 10 с половиной лет колонии дали экс-главе МЧС региона, 8 с половиной – его подчиненному...

Но что такое счет лет наказания - против сгоревших жизней?! Против того, что...

- Аришке было 9 лет 2 месяца 20 дней, - говорит мама. – И сейчас ей было бы 14... И какие бы сроки виновным ни давали. Для меня они будут малы всегда.

...Ведь горе по-прежнему в сердце. И тоска по дочке, и любовь к ней стали только сильнее. И в комнате Аришки все остается, как было пять лет назад. Вещи, игрушки – всё так, как их оставила дочка, уходя с папой в «Зимнюю вишню». И в снежное небо...

Такой Арину запомнила вся страна. Фото - архив семьи.

Черный день

После последних приговоров суда виновным - пострадавшие семьи сейчас особенно вспоминают и проживают заново черный день 2018 года, месяца марта, двадцать пятого дня. И мама Арины его помнит почасово, поминутно.

… Арина с папой должны были уйти в «Зимнюю вишню» пораньше. Но девочка засиделась, рисовала, потом лепила крошечные, не больше сантиметра, кружечки для мини-зверюшек.

- А собрались они, и уже времени на прогулку оставалось мало. После мы хотели в гости пойти… Я еще им сказала: «Давайте уже никуда не едьте, времени всего час...» Но они пошли. И я Аришку крепко обняла, поцеловала, это наша традиция… Выходя, на пороге, оба вдруг встали и молча, долго на меня посмотрели… Словно почувствовали, что больше не увидимся… И уехали поиграть на детских игровых автоматах.

… А в начале пятого (в начале пожара в «Зимней вишне». – Авт.) мне вдруг пришло дикое чувство – надо срочно в «Зимнюю вишню». Позвонила мужу – недоступен. По дороге услышала по радио, что горит именно ТРЦ.

… А дальше – Елена искала своих у «Зимней вишни» и по больницам. И не уходила от «Зимней вишни», пока не позвали на опознание… Дочку нашла по ботиночкам, ее саму не показали.

- А Игоря... Такое лучше не видеть. Никогда. Лицо обезображено ожогом.

Тогда же Елена нашла в переданных вещах, в портмоне, два билета в кино. И со временем, просмотрев запись с камеры ТРЦ у следователя и расспрашивая людей, восстановила последние минуты «своих».

- Для меня было очень важно узнать, как… Главное, что узнала, они до конца были вместе.

… И Елена нашла почти всё (по видеохронике): как приехали, поднялись на 4 этаж, как купили билеты в кино, хотя и не планировали, как сдали вещи, купили попкорн… Потом – кинозал, заглянула билетерша…

- Она что-то, возможно, крикнула, убежала. Возможно, первые ряды услышали, кто-то вышел… Мои сидели в конце и, уверена, и не услышали и не поняли. А пошли выходить, когда дым через кинопроектор пошел… И из дверей вышли и повернули не в ту сторону.

То есть пошли к аварийному выходу, оказавшемуся закрытым. Один из охранников направил их туда.

И я выяснила, там у аварийного выхода собрались женщины, дети. Мужчин было несколько. Они выбивали дверь, не поддалась. Потом, видимо, мужчины, решили выбить окно, и один человек в него выпрыгнул…

Оттуда, от аварийного запертого выхода, люди звонили, кричали, где они и что они задыхаются. И задохнулись в ожидании помощи, как и те, кто ждал помощи в другом кинозале.

…И последние минуты Арины и Игоря Елена будет помнить всю жизнь.

... Как они возникли, на краю слабого света, отбрасываемого экраном, выходя из дверей кинозала, маленькая девочка с папой… Их сняла в упор камера. И дочка ручкой уже закрывает личико. И папа, крепко держа, обняв дочку, прикрывает второй рукой свое лицо… Не бегут, до конца не понимают, что происходит. Но идут быстро. Сворачивают. Больше камеры их не видели.

И мамина душа, как ни рвалась им помочь, крикнуть в прошлое: «Не туда! Вы идете не туда, там заперто!» Но изменить она ничего никогда не сможет и плачет, плачет.

... Арина Тесленко, второклассница, отличница, губернаторская стипендиатка, веселая девчушка, которую часто называли «наш Колокольчик», мечтала стать ветврачом, обожала лошадей, занималась в конно-спортивном клубе. И за несколько дней до гибели в «Зимней вишне», на первых соревнованиях, показала сразу такие хорошие результаты, что ее решили готовить к российским. И старшая сестра-студентка купила Аришке за победу кулончик-лошадку. Подарить не успела. Кулончик на похоронах вложила Аришке в ручку.

Арина пошла в "Зимнюю вишню" с папой. Погибли вместе. Фото - архив семьи.

- С тех пор я и, знаю, родные других погибших, особенно детей, живем в состоянии: «Приходится жить…» И дальше легче не будет... И Арина со мною всегда. Она в снах приходит домой. Она однажды показала, где живет сейчас, сказала мне во сне: «Пойдем». И мы вместе сели в поезд, поехали… Там такая темнота, будто ехали в тучах. А завернули за гору – солнце! Рядом с поездом – речушка горная прозрачная, быстрая, бежит, не отстает… И бежит табун лошадей, - говорит про сон-свидание с тоской и болью, и с огромной вечной любовью мама. – И тут Аришенька мне говорит: «Вот здесь я живу…»

2018 год. Люди несли к сгоревшему ТРЦ цветы, игрушки - в память о погибших детях и взрослых. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

2018 год. Стихийный мемориал рядом с пепелищем. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Сын. Шаг в будущее

Елена ходила на суды по «Зимней вишне» три года. Бросила, потому что морально очень тяжело.

- Ведь так мы, родители, и не услышали: «Простите». На моей памяти просил прощения, и я думаю, это было искренне, один. И хотя были письма с извинениями других, но я ходила на заседания и видела их, и понимала, извинения принесены только с целью, чтобы смягчить наказание... Ведь это не было как «Простите меня, моя вина и на всю жизнь моим крестом останется», - говорит мама. – А последние приговоры... и точка ли это?... Сложно сказать. Главное, что это случилось. И еще главное, чтобы общество извлекло бы уроки из трагедии в «Зимней вишне». И для нас это уроки: мы своих детей, внуков... никогда никуда не поведем. Потому что психологически тяжело. И ребенку объяснить это сложно.

Елена это говорит - о маленьком сыне.

Кирюшу она взяла из Дома ребенка после гибели Арины.

Малыш подрос и стал невероятно похож на Аришку.

- И внешне, и по характеру – такой же солнечный, добрый, и по манере говорить и даже те же поцелуи воздушные слать, - с нежностью говорит мама. – Я понимаю, скорее всего, он зеркалит меня, и Арина зеркалила меня. И в то же время - это чудо.

Сын любит играть в аришкиной комнате. Особенно любит ее любимую последнюю игру – сказочный замок с мини-зверюшками, для которых Арина и лепила те кружечки в свой последний день жизни. И Кирюша чаще всего играет в том замке с ее любимой лисичкой... И когда ходят по игрушечному замку на столе любимые аришкины герои. И в комнате снова звучит смех. И мама, заглянув в комнату, улыбается сквозь хлынувшие слезы. Она чувствует, душа Арины – рядом и улыбается братику тоже...