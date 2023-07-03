«Речи о том, что заблудились, быть не может!»: власти кузбасского города рассказали, что пропавшие по время похода подростки сбежали

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое подростков, пропавших во время похода в Междуреченске, планировали побег. Об этом сообщил журналистам мэр города Сергей Перепилищенко.

Градоначальник рассказал, что только что вернулся из Лужбы, где пятые сутки ведутся поиски трех воспитанников детского дома, исчезнувших во время спуска с пика Поднебесный. В ходе расследования оперативникам удалось установить, что подростки не заблудились, а сбежали.

Изначально побег планировали шестеро детей: четверо юношей и две девушки. Однако в последний момент трое ребят передумали и вернулись к группе - от них-то впоследствии и стало известно о плане побега. Трое подростов - 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин – осуществили задуманное. Все ребята уже бывали в походах в этих местах, один из них - аж четыре раза, так что подростки неплохо знают местность. Пока руководители группы, а затем и присоединившиеся к ним спасатели и полицейские искали пропавших на вершине горы, те вернулись в лагерь, набрали еды и воды и сбежали.

- Последний раз их видели – они по кустам бегали в районе переправы. Но уже больше двух суток никакой информации нет, - сообщил мэр Междуреченска.

Сейчас в поисках подростков участвуют 60 человек. На переправе выставлены круглосуточные посты, прочесаны все приюты, поселок Анзас, а также прибрежные зоны. Поиски ведутся в том числе с использованием вертолета и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что в составе туристической группы было 28 человек, в том числе 24 ребенка из междуреченского детского дома. 28 июня при спуске с пика Поднебесный пропали трое школьников. Они ушли вперед, а когда группа вернулась в приют, там их не было. По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Междуреченск: 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-45 либо на телефон 02 (с мобильного - 102).