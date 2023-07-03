Всероссийский Сабантуй прошел в Кемерове: так в чем сила татарской борьбы корэш и сибирского супа кулеш

Последние мгновенья приготовления Сибирского Кулеша. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Кемерове прошел XXIII федеральный и III Международный шахтерский Сабантуй. Напомним, это праздник тюркских народов, впервые описанный больше тысячи лет назад и означающий «праздник плуга».

На корреспондент на Сабантуе на Московской площади Кемерова праздновал вместе со всеми и даже вышивал и варил...

Мы все татары

- А почему Кузбасс с таким размахом празднует Сабантуй? – интересуются на разных площадках некоторые кемеровчане. Ответ прост: Сабантуй федеральный, и наша очередь. А еще почему. Потому что татары - вторые по численности в регионе после русских. Приехали сюда работать еще в послевоенное советское время, да так и осели здесь. Женились, замуж вышли, и живут из поколения в поколение счастливо, и с Богом, и с Аллахом.

- Вот я чистый татарин, - говорит Азамат Саламеков, надевая тюбетейку. - По отцу татарин, но он здесь в Кузбассе не работал. Я учился здесь в военном училище связи, здесь встретил любимую и остался. И мы создали семью, сын и дочь у нас. Но традиции малой родины чту по совести. В том числе кулинарные, жена в них души не чает.

В подтверждение слов Азамат вместе со знатными татарскими поварами на национальном подворье готовит плов.

Старательно перемешивает его и помогает раздавать гостям Сабантуя.

500 килограммов плова - готово!

Плов и шурпа достались всем гостям праздника. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

И надевшие еще на входе в подворье бесплатные тюбетейки гости, сытые, с настроением праздника, под песни и пляски артистов, знакомятся с народным творчеством. Слушают. Апплодируют. А, подходя к народным мастерицам, удивляются красоте одеял и росписи подушек, древним символам и кулонам в образе человека без лица.

Татары танцуют с душой Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- По нашей традиции, такие обереги охраняют от несчастий, как раз благодаря безликости, ведь в живые лица могут вселиться злые духи, - поясняет Зульфия из Казани.

...А как необыкновенно ярки татарские сумочки и обувь! Есть узоры, которые даже пахнут разнотравьем, цветами, листочками кленов, берез, лип. Это вышивается вручную. Вместо ниток - стебли растений и листья деревьев. Чудеса, да и только!

- Техника вышивания кропотливая и сложная, попробуйте и убедитесь, - дает мне тоненький стебелек липы, уже вдетый в иглу, одна из мастериц.

Пытаюсь соблюдать ее советы, стежок за стежком вывожу тонкую линию, и вот уже рисуется начертание розы. Она – один из самых почитаемых цветов и в Татарстане и на Руси, символ и красоты, и достатка, и невероятной душевной нежности.

Такие костюмы каждой женщине к лицу. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

...Популярно на Сабантуе и кузбасское подворье. Гости с удовольствием примеряют шорские костюмы, учатся плести пышные одеяла из соболя. И даже гребут на огромной весельной лодке длиной почти 17 метров.

- Лодка называется струг. На таких еще в 1604 году возили материал по реке для строительства нового сибирского острога, - рассказал историк Егор Иванов.

Залезаю в лодку, беру огромное весло и будто «разрезаю» им настоящую гладь. И кажется, лодка плывет вдоль скальных берегов, и ветер теплым порывом ласкает лицо. Ощущение свободы. И такой прилив сил. Так и было. У первопроходцев...

Рекорды Сабантуя

И, конечно, на Сабантуе все ждали ну, необыкновенного самого!

Сначала – рекордного кузбасского кулеша.

Его готовят в казане на 200 литров - на моих глазах и даже чуточку при моем участии. Вместе с новокузнецким шеф-поваром Иваном Бабарицким и его коллегами ставим казан на огонь. Раскаляем его, заливаем 30 литрами подсолнечного масла, кладем 12 килограммов лука и по десятку кило моркови и сладкого перца. В это время я помогаю повару нарезать тоненькими кусочками 12 кг говяжьей вырезки. Все это тушим порядка 25 минут, затем закладываем 40 кг полбы, и заливаем 160 литров говяжьего бульона. Дальше два кило соли и в самом конце по полтора кило укропа и петрушки, и 300 граммов черного перца. На все про все - два часа.

- Рекорд зафиксирован, - торжественно объявляет эксперт Российской книги рекордов. Горячий вкусный суп расходится, буквально, за полчаса по тарелкам гостей Сабантуя.

Последние мгновенья приготовления Сибирского Кулеша. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Невероятный вкус, чем-то похож на харчо, но, главное, сытно, только чуточку остренько, - говорит Тамара Раздобарина из Осинников.

Вслед за кулинарным на Сабантуе устанавливается еще рекорд России - спортивный. Сто силачей тридцать минут безостановочно жмут гири. Такого в стране еще не было.

А потом регистрируется «Книгой рекордов России» сенсационный вес. Название этого рекорда - «Наибольший общий вес гирь, поднятых (толчок, рывок) за 10 минут 100 людьми в России». Результат – 330 тонн 906 кг! Вот это силища!

Всероссийский рекорд по поднятию гирь установлен! Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Шикарный титул

А Всероссийский турнир по национальной татарской борьбе на поясах корэш собрал 150 участников из восьми регионов России в весовых категориях от 50 до 140 кг. Они боролись за звание абсолютного чемпиона. Подарки к титулу: живой баран и автомобиль.

- Есть к чему стремиться, - улыбается Муса Галямов из Казани, победитель прошлого года.

Борьба необычная. Надо повалить соперника, ухватившись за его широкий пояс. Здесь нужна особенная смекалка и терпение, потому что единственный бросок может решить исход всего поединка.

В этом году Мусе не удалось защитить титул, но он искренне рад за нового федерального победителя, Батыра, за своего друга, земляка из Татарстана Радика Салахова.

Под апплодисмены и поздравления новый Батыр проносит на плечах барана, а затем садится за руль подаренной «Лады», кстати, девятого по счету автомобиля, выигранного им в подобных силовых поединках.

- Борьба шла хорошо, соперники очень сильные. Желаю нашей стране мира, пусть небо будет ясным, - обратился он к гостям и участникам Сабантуя.

Батыр Сабантуя Радик Салахов

Братья на века

Праздник, с историями народов, был понятен всем, потому что дышал искренностью.

Ведь мы все – братья, сказал на Сабантуе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. И глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, согласившись, подчеркнул, что дружба Кузбасса и Татарстана позволяет рождать новые проекты – культурные, спортивные, научные...

- Сегодняшний Сабантуй стал ярким примером того, насколько мы близки, насколько мы крепко держимся за руки и впитываем это нерушимое единение. И я, поверьте, чувствую себя здесь не в гостях, а у себя дома, - сказал глава Татарстана.