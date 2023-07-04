Пьер Ришар в Кемерове: 25 лет назад знаменитый «высокий блондин» играл у нас в спектакле, разувался в гримерке ...ботинок в ботинок и делился рецептом лукового соуса

Пьер Ришар с женой - архив Комсомольская правда. Фото: "КП" Архив

Вот и пойми его...

Приезд Ришара в Кемерово для горожан был тогда, в конце XX века, как гром среди летнего неба. ...Вот он - на набережной Томи в коричневой рубахе и тёмных брюках, на ногах ковбойские сапоги с выгнутыми носками, через плечо небольшая коричневая сумка. «Высокий блондин» прогуливается за несколько часов до спектакля «Убийство в Вальпараисо» вместе с коллегами-актерами парижского театра «Алеф». Прохожие узнают, встают, как вкопанные.

- Можно сфотографироваться? - обращается к Ришару через переводчика женщина средних лет. Актер тут же отвечает, что по-русски значит: «Становитесь, я вас сфотографирую». И смеется, обнимает дамочку, после чего вылетевшая «птичка» делает с ними кадр на память.

Француз раскован и свободен, с улыбкой разглядывает кемеровские дома, проезжающие мимо автомобили, здоровается с людьми.

- Но вот останавливается возле дерева, срывает листочек и начинает его жевать, - вспоминает очевидец происходящего, бывший актер кемеровского театра «На Весенней», а сегодня новосибирского «Красного факела» Андрей Яковлев. - Мы похихикиваем, а Лена Шарик, наша бутафорша, немного владеющая французским, интересуется у Ришара, как листочек ему на вкус. Тот одобрительно кивает. Следом за ним необычный кулинарный флешмоб подхватывает вся труппа театра «Алеф». Вот пойми их?!

Прорыв к «звезде»

Шесть вечера, зал Кузбасского музыкального, а тогда еще театра оперетты, - битком.

За 30 минут до спектакля я тайно проникаю за кулисы. (Наш Толя в те годы был актером, в журналистику он пришел позже. И к Пьеру Ришару Толя шел не для интервью, а «...просто поговорить зашел, и повезло». – Ред.) В темноте ищу Ришара, натыкаюсь на артиста у самого «задника». Он все такой же худощавый, как в кино, в одной поре, но уже с бородой седой и волосы седые. В вязаном свитере. Брюки подкатанные на пару раз, длинноваты, наверно.

Он сидит на каком-то свернутом мешке, что-то бормочет под нос. Скорее всего, повторяет роль. Я хотел подойти, но девушка в очках и строгом брючном костюме преградила путь. Это была его переводчица.

- Кого вы хотели?

Думал пошутить, еле сдержался.

- Пообщаться хотел с Пьером-Ришаром Морис Шарлем Леопольдом Дефе.

- Подготовились, гляжу, имя полное выучили. И французским владеете? - с издевкой спросила она.

- Кроме русского, ещё украинским.

- Тогда вам к Аде Николаевне.

- К Роговцевой? - радуюсь. - Не поверите, я у нее учился в театральном институте.

Переводчица превратилась в «тучу», но провела к Ришару, который уже был в своей гримерке.

Карта

Волновался я, оказалось, зря. Он принял меня как родного, впрочем, как всех здесь в Сибири. Сначала артист любезно сфотографировался со мной, потом спросил, чем ещё он может быть мне обязан.

- Что вы! – объяснил я переводчице. - Это мы ему обязаны за его фильмы, но, если у него есть минутка, хотелось бы поговорить.

Ришар растопырил пальцы обеих рук, из чего было понятно, что у него есть десять минут. У меня от восторга закружилась голова, но я успел задать вопрос о том, как он вообще попал к нам в Кузбасс.

- Всегда, приезжая в Россию, я кладу перед собой карту вашей необъятной страны, завязываю глаза и наугад кладу руку. В каком месте карты ляжет, туда и еду – или путешествовать, или играть. С Кемеровом так и случилось. Это счастливое стечение обстоятельств.

- А почему вы привозите с собой мало вещей? – поинтересовался я.

Ришар удивился, откуда информация. Я пояснил, что когда его прямо с самолёта повезли гулять по городу, то при нём не было большого, как положено, чемодана, только небольшая сумочка.

- Вы бы, – вздохнула сквозь показушную улыбку переводчица, - про его роли спросили, про награды его, виноделие, черт возьми.

- Фильмы его смотрели многие, а вот про вещи у Ришара знает мало кто.

А секрет его малых вещей оказался прост. Мой знаменитый собеседник объяснил, что таскать громоздкие чемоданы отучила боль в руках.

- Я долгое время удивлялся, почему у меня постоянно болят руки, - рассказал Ришар. - А потом, когда обратил внимание на вес своей сумки, понял. На съёмки и гастроли я брал не меньше 10-12 килограммов одежды и обуви, хотя, как правило, носил одну рубашку и пару брюк. Надо довольствоваться тем, что тебе необходимо. Во всём – в одежде, еде. Вообще еда должна быть лекарством, как сказал кто-то из великих мудрецов, а лекарство – едой.

- А что вы едите на завтрак, обед и ужин? – спросил я тут же.

- Я питаюсь раз шесть в день, - улыбнулся Ришар. - Полезных и вкусных блюд в рационе много. Но есть два неизменных продукта - сухое вино и варёная свёкла в луковом соусе. Соус - простая штука: надо просто мелко нарезать лук, обжарить его минут пять и полить ароматным уксусом – яблочным или каким другим. Потом полить луковым соусом натёртую свёклу.

И пока Ришар жестом показывал, как это вкусно, переводчица нетерпеливо объявила, что десять минут прошли.

И смех, и слезы

Спектакль «Убийство в Вальпараисо» прошел с оглушительным успехом, Пьер Ришар играл следователя ярко, смешно, и вместе с тем проникновенно. Чтобы актеров было хорошо слышно, им крепили к щеке крохотные радиомикрофоны. Так вот, во время действия знаменитый француз все время до микрофона на щеке дотрагивался. Только после спектакля выяснилось, что чудо техники закреплено было не совсем плотно, и актер просто поправлял микрофон, чтобы он не отвалился.

Его жена, знаменитая бразильская модель Сейла Ласерда, когда узнала, смеялась. Но больше не над его рассеянностью, а оттого, что муж даже в антракте никого не попросил за кулисами помочь ему правильно прикрепить микрофон.

- Вероятно, он за эту живую нелепость зацепился, как за актерский прием, и использовал удачно в своем образе, - вспоминала бывшая актриса театра, а сегодня артистка театра мюзикла и комедии «АлеКо» в Санкт-Петербурге Анжелика Штыпс.

Не успев отойти от этой оплошности, с микрофоном, Ришар тут же совершил другую, и я, и половина его труппы это видели воочию. Он торжественно зашел после спектакля в гримерку и, снимая обувь, положил один ботинок на другой, на что Сейле стало уже не до смеха. Супруга явно ругалась, успевая поправить еще его небрежно брошенный на спинку стула свитер.

- Ну что там, свитер или ботинки, - вспоминал позже на творческой вечеринке в кемеровском Доме актера его друг и коллега, директор театра «Алеф» Оскар Кастро. - Он все время в городах забывает купить сигареты. И постоянно просит их, то у людей на улице, то у меня, мне неудобно, и я постоянно тормошу Пьера: «Не забудь купить себе кислород».

Как мы играли на барабане...

В последний день гастролей Ришар еще раз, что называется, зажег. Но уже не на спектакле, а после. Вместе со всей труппой театра он пел бразильские песни, подыгрывая себе на барабане в холле театра. Увидев мое знакомое лицо, взял меня за руку и подвёл к барабанам. Пришлось играть. Когда прозвучал последний аккорд, Ришар, прощаясь со мной, вдруг произнёс на русском: «Весело». А я спросил, когда снова приедет.

- Лет через десять, - ответил.

И вот уже прошло не 10, а 25 лет. И снова лето. И на набережной Томи снова шумят под ветерком «вкусные» листья. И гуляют кемеровчане, новые поколения, которым было бы так же чудом увидеть у наших перил знаменитого кинофранцуза. Но Ришар не смог сдержать обещание и в силу возраста, ему уже скоро 89, не сможет, и в Кемерово вряд ли еще приедет.

От редакции: рецепт от звезды наш корр. Болдырев почти сразу, после отъезда Ришара, проверил. И готовит луковый соус «от Ришара» до сих пор. Говорит: «Вкусно! Но добавляю, когда обжариваю лук, еще сливки и сыр с грибами. Так вообще супер!»

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