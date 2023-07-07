Жители Кузбасса продолжают поддерживать бойцов спецоперации и жителей Донбасса

Кузбасс продолжает собирать для бойцов СВО и жителей Донбасса гуманитарную помощь.

Бизнесмены, служащие промышленники, муниципалитеты региона, простые жители продолжают поддерживать наших военнослужащих СВО и жителей Донбасса.

На днях жители Тяжинского района передали в сибирский военный госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы СВО, медикаменты, костыли, вещи, а также письма и рисунки детей.

А горожане Ленинска-Кузнецкого, Кемерова, Новокузнецка, Белова и Тайги, передали на пероедовую теплые носки, маскировочные сети и блиндажные свечи. Все города и районы Кемеровской области собирают также продукты питания и предметы первой необходимости.

Кроме того, в рамках сотрудничества Кузбасс отправил в братскую Горловку свыше 130 автобусов, самосвалов, специализированной коммунальной и дорожной техники, экскаваторы.

- В этом году благодаря помощи администрации Кузбасса в городе произведем ремонт коммунальной инфраструктуры - сетей водоснабжения, теплоснабжения. Намечено строительство асфальтового и бетонного заводов. Наши братья - сибиряки помогут и больницам с современным медоборудованием и расходными материалами. Кроме того, намечен ремонт школы, больницы, поликлиники, администрации Горловки.

Жители донбасского города отмечают, что положительные изменения в городе уже ощущаются - приводят в порядок автомобильные дороги, восстанавливается уличное освещение.

- С водой немного трудности, особенно с питьевой, но надеемся с помощью российских регионов, и особенно Кузбасса, к концу года водоснабжение восстановится. Во всяком случае, мы теперь на Родине, и знаем, что нас не бросят, - рассказал житель жилмассива «Солнечный» Виталий Сватковский.

Юные горловчане приехали на каникулы в братский Кузбасса

Особенную помощь Кузбасс оказывает детям Донбасса. В Юрге активисты, педагоги центра краеведения и туризма вместе с волонтерами благотворительного фонда «Тепло сердец» помогли 15 юным жителям Донбасса провести яркие каникулы в Кемеровской области. Для них подготовили двухнедельную насыщенную туристско-познавательную программу.

- На экскурсии по Юрге юным гостям показали главные достопримечательности города, на днях дети отправятся в увлекательный поход в горы Кузнецкого Алатау. В этом году наш регион обеспечил отдых для 1 100 детей из Горловки. Они проводят каникулы в детских лагерях, как Кузбасса, так и Краснодарского края.