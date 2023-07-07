Бывшего директора «Листвяжной» на два года отправили в колонию

На два года в колонию отправил суд бывшего директора шахты "Листвяжная". Фото: Алексей БУЛАТОВ

К двум годам колонии общего режима приговорил Беловский городской суд бывшего директора шахты «Листвяжная», где в 25 ноября 2021 года в результате техногенной катастрофы погибли свыше 50 горняков. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В ходе следствия установлено, что с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го руководитель угольного предприятия через посредника дал инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора взятки углем для личных нужд. За это топ-менеджер освобождался от проверок соблюдения требований промышленной безопасности на предприятии.

Напомним, в 2022 году суд приговорил 49-летнего бывшего начальника Беловского территориального отдела Сибирского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору Александра Трокмана к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4,5 миллиона рублей. Тогда было установлено, что взятки он брал от руководства шахты автомобилем с личным водителем и картами, по которым можно было расплачиваться на АЗС за бензин.