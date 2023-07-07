«Наши ведьмочки добрые, они Солнышку помогают!»: празднование Ивана Купалы в маленьком селе Коновалово собрало вечером 6 июля сотни участников

На праздник пришли сотни человек. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

...Купальский праздник начинается с ведьминого хоровода. Спев озорную песню о «женщинах-колдуньях», они заваривают в котле зелье. Зрителей окуривают цветными дымами.

- Не волнуйтесь, наши ведьмы добрые, они Солнцу помогают! И вообще, наши ведьмы - из совета ветеранов! - с улыбкой поясняет мне заведующая Коноваловским сельским клубом Евгения Шорохова.

Детям очень понравились традиционные для Ивана Купалы прыжки через костер. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Едва окончив пляски, ведьмы приглашают всех желающих отведать бесплатного богатырского чая, для мужской и женской силы, с сушками и конфетами. Разливают его рядом со сценой на берегу Ини, где отмечают Купалу.

- 20 трав в нем. Одуванчик, мята, зверобой, ферментированный иван-чай, все не перечислить. Сама собирала! - рассказывает автор чудесного настоя Валентина Ивашова. Чай наливают всем желающим весь вечер.

Полезным для здоровья чаем угощали участников торжества. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Один за другим идут конкурсы. Дети взапуски бегают по кустах в поисках клада под цветком папоротника: там запрятан целый мешок мелочи. И стар, и млад повязывают ленточки на ветвь, чтобы отправить в купаленский костер: сгорит, и исполнится твое желание!

Но первым разводят небольшой костерок для прыжков. Прыгает под сотню человек, очередь выстраивается на всю поляну: вдвоем, втроем, совсем маленькие дети перелетают через пламя, уцепившись за руку родителей.

Собравшимся не дают заскучать. Вот цыганки приехали на лихой конной повозке, стали гадать. Привез их целый барон (в обычной жизни - работник Караканского разреза Сергей Кошелев). Конь Утес упрямится, не хочет идти в густую толпу, но против снимков с детьми не возражает.

В 10 часов вечера начинается основное представление - по реке Иня прибывает на резиновой лодке сам Даждьбог в компании русалок. Исполняет его роль беловчанин Максим Федин.

- Я раньше уже был водяным, всю жизнь участвую в нашем праздновании Купалы. А вот Даждьбогом буду впервые! - сказал он нам еще не в образе славянского божества.

Русалки и Даждьбог окропляют вениками со святой водой всех желающих. И снова выстраивается большая очередь...

Люди стали одним целом благодаря празднованию Ивана Купалы. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Уже смеркается, всем участникам и организаторам праздника вручают сладкие караваи. И зажигаются факелы.

Огромный, высотой метров в пять, купальский костер в нынешнем году доверено развести главе Евтинского поселения Родиону Забуге. Вокруг бушующего огня водится традиционный хоровод. Дети, подростки, взрослые - такое единение еще поискать. Огонь будет догорать до 2 часов ночи, и все это время будет идти дискотека.

Невольно сравниваешь с Иваном Купалой в «Томской Писанице»: там костер и то меньше, ведь высокое пламя в тамошнем лесу разводить чревато!

Цветной дым добавил красок и без того яркому празднику. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

«Наверно, праздник заканчивается...» - думаю я. Но ошибаюсь: для собравшихся готов финальный сюрприз. В воздух на другом берегу реки взлетают фейерверки. Это постарались предприниматели - местные и из соседнего села Евтино. В прошлом году запускали прямо с поляны, но сейчас противопожарные меры потребовали ограничиться костром, так что салют взлетел с ближайшего к празднику огорода.

Переполненный впечатлениями, иду расспрашивать организатора праздника - завклубом Евгению Шорохову. Та сперва самокритично признается: чего-то недоработали, был венок со свечами, чтобы спустить на воду, но потерялся в последний момент. Пришлось ограничиться обычными. А потом начинает рассказывать, как удается в маленьком (по переписи 2010 года - 497 человек, сейчас еще меньше) селе проводить такого масштабного Ивана Купалу. На него ведь приезжает народ не только из соседних сел, но и городов - Белова, Полысаева, Ленинска-Кузнецкого.

- Началось все 15 лет назад. Отменяли Купалу только в ковидные годы - 2020-2021. Люди любят наш праздник, и мы стараемся. Весь год копим в клубе деньги, проводя разрешенные нам платные мероприятия, вроде дней рождения. То шатер нужно купить, то костюмы с подсветкой и т.д. Помогает нам и глава поселения (с тем же шатром), местные предприниматели. Не справилась бы я и без своего худрука Елены Зыряновой, - поясняет Евгения Николаевна.

Люди из разных городов и сел сплелись руками, воля хороводы вокруг костра. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Спрашиваю, будет ли праздник в будущем году? Сказать трудно: до ковида он проводился через год, но сейчас уже два раза подряд. Народ соскучился по коноваловскому Купале. Тем более идей множество.

- Вот Даждьбог приплыл на лодке, а хочется посадить его на гидроцикл. Так что есть о чем подумать! - улыбается Евгения Шорохова.