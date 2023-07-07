В Кузбассе вооруженный мужчина ранил двух полицейских

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 7 июля в кузбасском городе Киселевске мужчина совершил нападение на полицейский участок, ранил двух сотрудников и скрылся. Полиция развернула операцию по поиску преступника. Весь регион следил за ходом событий, пока, наконец, нападаввшего не задержали – он прятался в лесу. «Комсомолка» узнала подробности инцидента.

32-летний местный житель Артем около шести утра пришел с двумя ножами к отделению полиции, расположенному в районе Красный Камень. Мужчина стал стучаться в дверь и размахивать оружием. Объяснить, зачем он это делает, он не мог – явно был в состоянии опьянения. Дежурный заблокировал вход в отдел полиции и вызвал подмогу.

У полицейского участка перед нападением. Фото: соцсети.

На место срочно прибыли наряды Госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, а также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи мужчина не реагировал, а когда его попыталась задержать, то ударил ножом двух сотрудников. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, обоим полицейским удары пришлись в плечо - их жизням и здоровью ничто не угрожает. После нападении мужчина сбежал.

Все силы правоохранителей Киселевска были брошены на поиски вооруженного преступника. В город также выехали два экипажа ОМОН из Кемерова и Новокузнецка. По словам местных жителей, полицейские останавливали каждую машину в поисках нападавшего.

В итоге в обед мужчина был задержан. Как оказалось, он прятался в лесу. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как злоумышленника окружили сотрудники ГИБДД. Мужчина не сопротивлялся и лег на землю, после чего на него надели наручники.

Нападавшим оказался ранее не судимый мужчина, но при этом год назад он привлекался к ответственности за употребление наркотиков без назначения врача.

Момент задержания. Фото: соцсети

В причинах нападения на полицейский участок теперь разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ). В ближайшее время мужчину доставят к следователю СК России. Сейчас допрашиваются очевидцы событий.