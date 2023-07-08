Лето героев с книжкой и с рытьем пруда: как проводят каникулы кузбасские подростки, совершившие героические поступки

Илья спас тонувшего малыша. Фото - администрация Кемерово.

Ребята не растерялись и спасли человеческие жизни. Вспоминаем, как это было, и рассказываем, как юные герои проводят лето и что любят смотреть, читать, кто для них - герой.

Илья. Счастлив, когда слышит смех соседского малыша

Для ученика кемеровской школы N18 Ильи Феоктистова, который спас тонувшего соседского мальчика, лето началось с экзаменов. В этом году подросток окончил 9-й класс, поэтому всю весну готовился к сдаче эезаменов: с утра до вечера сидел за учебниками, ходил в школу на дополнительные занятия. К сожалению, не все результаты подростка порадовали.

- Илья хотел поступать в кадетскую школу МЧС или в полицейский колледж, но сейчас переживает, что из-за результатов экзаменов у него ничего не получится. Конечно, расстроен. Был уверен, что сдаст хорошо, но, видимо, сказались усталость и волнение... - рассказала мама Ильи Анастасия.

Родители поддерживают Илью и убеждают, что результаты экзаменов – не конец света и все еще впереди. Сам Илья думает, что если не получится поступить в кадеты, то вернется в школу или пойдет учиться в техникум, на слесаря.

Но, несмотря на теперь уже послеэкзаменационные переживания и на все еще выбор, куда пойти учиться, Илья счастлив: его радует смех соседского четырехлетнего мальчика, который остался жив благодаря ему.

Напомним, в мае в жилом районе Промышленновский пропал малыш. Илья тогда только вернулся из школы и решил тоже подключиться к поискам. Он обходил район и заметил в одном из водоемов вздутую курточку. «Ребенок!» Малыш лежал на воде неподвижно спиной вверх. Илья бросился в воду и достал мальчика. Подбежавшие взрослые реанимировали его. Малыш открыл глаза!

Ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Четыре дня он был в коме, потом пошел на поправку. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, как будто и не было в его жизни того страшного дня. Илья, награжденный за героический поступок мэром Кемерова памятными часами, часто слышит громкий, счастливый смех спасенного им малыша-соседа. И улыбается...

- Мне приятно видеть, как он бегает, играет. Как он растет! Когда слышу, как он громко смеется, мне так хорошо становится! - рассказал «Комсомолке» Илья.

Его любимая книга: о Гарри Поттере. Любимое кино: «Форсаж», про уличные гонки. Любимая игра: «Need for Speed», тоже гоночная. Любимый герой: Пол Уокер, актер, сыгравший в киносериях «Форсаж».

Ефим. Дача, бокс и знаменитый «Орленок»

Еще один юный герой – 13-летний Ефим Кишеев из Прокопьевска. Февральским вечером шел на тренировку и вдруг услышал из канализационного колодца слабый крик. Как оказалось, мальчишки играли во дворе, и один из них – второклассник Ваня - провалился в открытый люк. Его товарищи испугались, разбежались. Ваня остался один.

И это большое везенье – для Вани, что вскоре показался и что его заметил на снежной целине, и к нему подошел мальчик постарше. И мгновение – Ванин спаситель начал действовать!

- Я, помню, иду, поднимаюсь в гору. Смотрю, а там, где колодец засыпан снегом, мальчик провалился по шею. Я сумку бросил тренировочную и к нему. Подбежал, приоткрыл пошире колодец и достал его, - рассказал Ефим.

Ефим вытащил второклассника из колодца. Фото - МЧС России.

По словам родителей, жизнь Ефима сильно изменилась после этого случая.

- Говорит, что будет и дальше делать добрые дела и поступки, - рассказала семья «Комсомолке». – И сын начал мечтать, рассматривать в будущем возможность службы в МЧС, в Москве.

За героический поступок Ефим получил две награды: это «Надежда Кузбасса» и «Горячее сердце» (церемония награждения прошла в Москве). Также рассказ о юном герое из Прокопьевска включили в ежегодный сборник «Горячее сердце» (в Почетную книгу о юных героях России).

Сейчас, на каникулах, Ефим на даче с дедушкой, ходит на рыбалку, а также помогает маме с младшей сестренкой. Конечно, не забывает про тренировки. Уже несколько лет Ефим занимается боксом, занимает призовые места. А в августе - поедет во Всероссийский детский центр «Орленок», путевку ему подарили за спасение школьника.

Его любимая книга: «Граффити фолз», о приключениях брата и сестры на каникулах у дедушки в провинциальном городе, полном загадок. Любимое кино: «Дэдпул». Любимый герой: Дэдпул, супергерой.

Артем. Знает волшебное слово рыбака и вырыл пруд

Для Артема Наймана из Осинников лето началось с приятной церемонии награждения. ...Напомним, что весной, в свой день рождения, семиклассник шел к бабушке, за подарком, и вдруг увидел пожар - горел дом его учительницы. Артем позвонил маме. Та связалась с учительницей. Так выяснилось: двое из троих ее детей - дома. Подросток кинулся в горящий дом, увидел растерянных ребят, которые бегали по дому, не зная, что делать. Артем схватил их теплые вещи и вывел детей на улицу.

И как только они покинули дом, внутри раздался взрыв!

К счастью, Артем с учительскими детьми уже успели отбежать на безопасное расстояние и никто не пострадал.

За спасение детей из пожара Артема наградили медалью «Надежда Кузбасса» в администрации области. А в начале лета - пригласили в МЧС Кузбасса, чтобы вручить медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Артем забежал в горящий дом и вывел за секунду до взрыва двух детей! Фото - ГУ МЧС Кузбасса.

Сейчас Артем наслаждается каникулами. Помогает маме по хозяйству, а свободное время посвящает хобби – рыбалке. Каждый день ходит на озеро и реку рядом с домом, чтобы закинуть удочки. Возвращается всегда с уловом.

- В пять лет Артем попросил купить ему удочку. Я думала, он себя этим крючком зацепит. Нет. Помню, приехали тем же летом загорать на реку Кондому, Артем стал рыбачить, и у него сразу рыба начала клевать. Взрослые подходят к нему, спрашивают: «Как ты это делаешь?» До сих пор у Артема всегда клюет даже в тех местах, где другие не могут ничего поймать. Его рыба любит, мне кажется, - рассказывает Марина, мама Артема.

На своем участке Артем вырыл пруд, куда запускает пойманных карасей. Окуней – солит, а теперь еще и коптит – для этого подросток соорудил из бочки коптильню собственными руками.