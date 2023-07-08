В Кузбассе откроют третий реабилитационный центр для участников СВО

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в рабочей поездке по Кемерову. Фото -АПК.

Первую остановку Антон Котяков сделал в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», где состоялось совещание по организации работы с ветеранами СВО и с семьями погибших.

В обсуждении приняли участие профильные региональные министры, представители социально-реабилитационных организаций и предприятия по изготовлению протезов.

- На территории Кузбасса филиал фонда был открыт одним из первых, и сегодня наша задача была посмотреть, как организована его работа. В целом, хочу сказать, что я удовлетворен: я увидел достаточно профессиональную команду, которая грамотно консультирует обратившихся к ним людей, и понимает, какие задачи перед ними стоят, - отметил Антон Котяков.

Приятной новостью для региона стало решение передать один из новокузнецких долгостроев под будущий реабилитационный центр для участников СВО. Незавершенное здание медико-социальной экспертизы, как сообщил министр, доделают за счет федерального бюджета.

Напомним, что местом расположения для первого в России реабилитационного центра для ветеранов СВО выбрали горнолыжный курорт Шерегеш. Второй центр будет располагаться в городе Кемерове. Их строительство ведется на средства регионального бюджета.

- Запуск трех учреждений позволит полностью покрыть потребности региона в этом виде помощи ветеранам СВО, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работа на результат

В рамках поездки Антон Котяков оценил, как прошла модернизация кемеровского городского Центра занятости населения, который в 2020-м стал первым в Кузбассе флагманским кадровым центром «Работа России». Сегодня здесь карьерные консультанты проводят профориентирование, помогают подготовиться к собеседованию или направляют на переобучение, чтобы соискатель стать профессионалом в новой сфере деятельности. Для тех, кто готов обратиться за помощью в онлайн-формате, работают цифровые сервисы.

- До 2020 года базы данных по вакансиям и соискателям были разрознены по субъектам РФ. Теперь их удалось консолидировать в единый информационный ресурс, и теперь консультанты могут давать больше предложений заинтересованным клиентам, в том числе с возможностью переезда в другой регион. Судя по кемеровскому центру, я могу констатировать, что все наши задумки воплотились в жизнь. Особенно меня порадовало, что здесь особенное внимание уделяется соискателям с ограниченными физическими возможностями и участникам СВО, - отметил министр.

- В обновленных центрах выше скорость подбора персонала и качество услуг. В результате уровень регистрируемой безработицы у нас сохраняется на исторически минимальном уровне 0,8 процента населения. На конец июня нынешнего года на учете числится менее 10 тысяч человек, - рассказал Сергей Цивилев.