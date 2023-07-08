Путешествие к старой Земле: в Кузбассе появится Музей кузнецкого угля

Таким кемеровский лес был 300 млн. лет назад. Фото - Александр Пономарев

Архитектурный памятник «Красная Горка» (Кемерово) получил вторую жизнь: в нем будет располагаться уникальный Музей угля

Реализация проекта стала возможной благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив, привлечению средств из бюджета города и спонсорской поддержке.

Назад, на 300 миллионов лет!

Правый берег Томи в Кемерове - знаковое место региона. Здесь, в 1721-м, были открыты залежи каменного угля. Но, несмотря на то, что Кузбасс- один из самых крупных поставщиков угля и богатство и разнообразие его марок признано на мировом уровне, масштабно увековечить тему угля не получалось.

Но год назад музей-заповедник «Красная Горка» выиграл около 10 миллионов рублей гранта Президентского фонда культурных инициатив. Еще порядка 3,5 млн. привлекли из городского бюджета, собственных средств учреждения и частных пожертвований.

Благодаря этому создана первая экспозиция будущего музея - диорама с использованием технологии видеомэппинга, то есть 3D-проекции на объект с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.

Сама диорама – полусферический экран, на нем создается видеоизображение высокого разрешения. Войти в виртуальный древний мир помогает и объемный звук в формате Dolby Digital 7.1.

Экспозицию назвали «Рождение Кузбасса».

На ней представлены макеты, воссоздающие «наш» каменноугольный период!

И «шаги» по нему потрясают. Тогда, 300 млн. лет назад, здесь, у нас, в древнем лесу росли гигантские папоротники, а фауну представляли столь же гигантские насекомые. Так, в воздухе носились хищные стрекозы Меганевры с размахом крыльев до 70 см! А в реках хозяйничала многоножка Артроплевра, достигавшая в длину двух с половиной метров!

И все это на экране вполне себе двигается по воле создателей диорамы.

Местные жители - 300 млн. лет назад. Фото - Александр Пономарев

Тогда, в до динозавровые времена, у нас ходили вот такие гигантские многоножки! Фото - Александр Пономарев.

С помощью современных цифровых технологий посетители смогут увидеть также процесс зарождения угля и место Кузбасса в геологических преобразованиях на планете Земля.

Загадка под ногами

Место для размещения угольного музея выбрано не случайно.

Здание главной конторы Копикуза - акционерной компании Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов – построено в 1918-м. За век с лишним оно успело также послужить Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», училищам, бизнес-структуре. Сейчас оно - архитектурный объект регионального значения.

- Еще в марте прошлого года на полу исторического здания лежали битые кирпичи и осколки стекла. Внимание городских властей и первые средства гранта помогли сделать невероятное - главная контора Копикуза получила вторую жизнь, - рассказала Наталья Шелепова, директор музея-заповедника «Красная Горка».

Планируется, что следующая экспозиция расскажет о начале добычи угля в регионе и у здания даже встанет отработавший свое «БелАЗ»!

Внутри здания - залов с высокими потолками и интересной архитектурой много, большинство пока - в ожидании новых экспонатов.

А подвал здания - особенно загадочен. Говорят, оттуда часто слышатся звуки реки и есть тайный лестничный пролет, который предстоит найти.