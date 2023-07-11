Маленькая девочка насмерть разбилась в Кузбассе

В Кузбассе маленькая девочка выпала из окна. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Осинниках насмерть разбилась маленькая девочка. Он выпала с третьего этажа. Окно было открыто.

В произошедшем соседи винят ее мамашу - алкоголичку, которая снимала квартиру в доме вместе со своей собутыльницей. Именно собутыльница, покурив в окно, забыла его закрыть.

По словам очевидцев скорая забирала малышку, когда она была еще жива. Скончалась она уже в больнице.

- Это второй раз уже девчонка падает из окна, первый раз недели две назад обошлось, ссадины только, в этот раз случилось непоправимое, - говорят местные жители.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу Александра Безукладникова в территориальном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В рамках расследования уголовного дела следствием будут проанализированы причины и условия, повлекшие несчастный случай с ребенком. В отношении матери ранее составлялся административный протокол в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей, сообщили "Комсомолке" в СУ СК Росси по Кемеровской области.