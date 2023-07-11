«Выжить помог Георгий Победоносец...»

Юрий Жуланов в госпитале Вишневского. Фото - личный архив.

24-летний младший лейтенант Юрий Жуланов вывел из окружения 30 бойцов. И, прорываясь к своим, раненый, с товарищами успел уничтожить несколько десятков вражеских десантников и морпехов, два танка и десять БМП и пикапов.

...Юрия Жуланова потом, первое время, считали погибшим.

Президенту так и доложили, что парень геройски сражался, погиб.

А Юра выжил! И сказал, имея в виду ВСУ: «Не дождетесь».

О ранениях. От «комарика» до «кирпича»

С Юрой, нашим земляком, «Комсомолка» созвонилась вскоре после его награждения Путиным. Он в госпитале имени Вишневского и говорит, что чувствует себя нормально. О том бое, где получил тяжелое осколочное ранение, рассказывает хоть и подробно, но слышно, как непросто ему даются воспоминания:

- В ДНР все было, в лесополосе. Отдельная группа «укропов» прорвалась, фланг продавили, прошли. Было их много, порядка двух батальонов, наверное, могу ошибаться. Они сначала одними силами, ударили, первой волной, получается. Ну, так это были подразделения их десантников, а дальше резервы, которые начали втягиваться, их морпехи пошли.

- Бой контактный был?

- И контактный, и артиллерия. Они, получается, хотели нас в кольцо взять, окружить, но не до конца замкнули. Я провел разведку сначала боем, меня ранило, первое пулевое, зацепило, получается в левую ногу, мягонько так ранило, в ткани всего, как комар укусил. И дальше, собрались мы на «опорнике», заняли круговую оборону. Стояли, держались...

Потом я отправил двоих вперед, и сам тоже выдвинулся вперед...

Ну, вывел человек, получается, 30. Не сразу, за два раза получается.

- И вы противника тоже потрепали?

- Да, трепанули их, а чего они от нас еще хотели?! Достаточно потрепали, разбили два танка, получается, пять машин пехоты и столько же всякой легкой самоходки, типа пикапов, там этих драндулетов хохлятских или американских… Досталось им. Там еще нашей артиллерией подбили их технику.

- А как выбраться удалось?

- Там же наша бронегруппа работала. Нас сначала утюжили, потом мы их. И вот отрабатывали наши БМП, потом откатывались, забирали нас. И на одном откате, когда мы выбирались, прилетел снаряд. Не знаю, может, танковый, может, из пушек били. Рядом с БМП ударило, а мы - на нем, на броне и нас осколками посекло. Меня в ногу, в ту же левую, только уже как кирпичом. Так и двигались.

С верой...

А как ехали на броне, прорываясь из окружения... Нога у Юры, дважды раненая, болела уже так, что жуть. Ведь не только – прорыв, а еще на кочках да поворотах трясло.

- Вот знаете, - сейчас шутит Юрий, - ехали мы всего несколько километров до нашего блокпоста, а будто тарахтели до Новой Зеландии.

Там уже передали нас медикам. Потом в госпиталь отвезли. Операцию сделали...

Меня перед тем боем, и как прорвались, и когда раненый ехал, Георгий Победоносец спас. Иконка у меня его, с молитвочкой о помощи и защите. Я ее всегда перед заданием читал, и сейчас, когда все хорошо, читаю... Сжимал иконку и повторял про себя: «Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное... Да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением..»

... И сейчас, добавляет Юра, не верится, что бой длился почти восемь часов. Пролетел, как мгновенье.

И бой еще долго не отпускал. Даже когда Юра отходил после наркоза, бой все стоял перед глазами. В пелене – даже были лица врагов всего вроде как в нескольких метрах.

- Не сломила в мясорубке и этого боя, и других только вера в свои силы: «Мы сильнее, за нами правда, с нами Бог», - говорит боец.

Родственники провожают Юру в зону СВО в кемеровском аэропорту. Фото - личный архив

Путин и звезда на всех

Ночью после операции, примерно в половине третьего, врач разбудил Жуланова, передал ему трубку сотового телефона: «С вами, Юрий Юрьевич, хотят поговорить».

- Ну, я такой, думаю, что родственники, мама там, сестра или брат Саня. Да, говорю, алло, так, по-свойски, на расслабухе. А потом ни ушам своим, ни себе самому не верю. На связи Владимир Владимирович. Пауза, я немного опешил, даже растерялся. Голос у него такой уверенный, спокойный. Очень искренним оказался Путин. Вот, знаете, разговаривал со мной, как с родственником своим, близким своим человеком, очень близким. Про мое самочувствие спросил. Потом говорили о будущем, моем обучении в военном училище. Ну, да, говорю, высшее образование получать обязательно надо, как я всегда мечтал. Ну, а когда Президент сообщил, что наградит меня звездой Героя, я еще больше растерялся, - вспоминает Юрий.

Наградили его уже в московском госпитале им. Вишневского. Сам Путин приехал для награждения. Вместе с Юрием тогда награды получили еще девять участников СВО.

- Вручил он мне звезду, пожал крепко руку, поговорили еще раз, все вместе и лично. Спрашивал меня о подробностях боя... И я звезду Героя получил, и ее делю на всех своих ребят, вот делю ее на всех наших вообще, на всю Россию. Сейчас на мне ответственности уже знаете сколько? В миллион раз больше, чем было. Поэтому надо скорее возвращаться назад, на СВО, - говорит Юрий.

На лыжах юра крепко стоит с детства.. Фото - личный архив.

Книги

Лечение, по прогнозам врачей, будет долгим, но на ноги Юру поставят. В больнице он будет два - три месяца, потом - восстановительный период.

- А тем временем пусть и дальше книжки читает, - передает привет Юре в Москву Артур Оганов, завотделением Мариупольского медицинского отряда специального назначения, куда сразу после боя привезли Юрия. – Он только от наркоза отошел, ведите, говорит, меня книги на полках смотреть, в коридор. Набрал себе стопку, детективы, в основном. А, еще «Унесенные ветром» я на тумбочке у него видел. И он всё лежал, читал...

И книги Юрию помогают больничный медленный ход времени ускорить, он сейчас особо не ходок. Ходит в аппарате Илизарова. Пока немного. По палате, коридору.

С племянницей Василисой. Фото - личный архив.

О родине и будущем

Юра – наш, кузбасский. Его брат Александр рассказал «Комсомолке», что Юрик в семье младший, пятый.

Семья с Юрой душой и мыслями все время.

Весной два с половиной месяца он на связь не выходил, испереживались. Оказалось, телефон в бою разбил. Сестра Татьяна всех успокаивала:

- Военным делом наш Юрик занят, «кубик рубика» свой складывает, он постоянно на заданиях, некогда.

- А за неделю до этого тяжелого боя Юра позвонил, мне, маме, сестре, брату нашему Васе... - продолжает Александр. - Сказал, чтобы не беспокоились... Обо всем - после - нам медсестра из госпиталя сообщила по телефону, сотовый он снова в бою разбил.

Юрий Жуланов о военном деле с детства не думал. Пчеловодством грезил, помогал местному фермеру за пасекой ухаживать, мед качать. Наставник даже готов был ему учебу в техникуме пчеловодства оплатить. И Юра хотел со временем свою пасеку создать, бизнесом заняться.

- Но все изменила армия, - говорит Юра, - попал по «срочке» на Дальний Восток в мотострелки, а когда через год предложили остаться, с радостью заключил контракт, но только уже в разведроте. В Сирию хотел поехать, не случилось. А когда СВО началось, сразу рапорт написал.

Мама Юры, Ирина Анатольевна, рассказала, что военная служба - это про Юру. Вспомнила, как штангу в детстве и юности тягал, на лыжах бегал, биатлоном занимался. Словом, рос спортивным мальчишкой.

- И в школе хорошо учился, - рассказал старший брат, - и хулиганил, как надо.

... Малая родина Юры - в Промышленновском районе Кузбасса и на Алтае. В школе одно время учился в селе Алтайского края. Там вспомнили случай: он в шестом классе, заступаясь за девочку, раскидал пятерых девятиклассников.

- Не, ну я самбо, боксом не занимался, просто улица драться научила. А на улице, ...там же все эти боевые дела в комплексе. Главное, не дрейфить, - смеется Юра.

И семья его ждет всегда. Племянница, дочь старшего брата, учится в медицинском, невеста – красавица, даже сказала: «Замуж выйду, когда Юра домой приедет».

- И я в отпуск ради такого дела обязательно приеду, - улыбается Юра.

А после отпуска он вернется назад – защищать Родину.