Выборы в Кузбассе-2023: кого выбираем, в какие дни пройдет голосование

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре в Кузбассе состоятся выборы губернатора, депутатов Законодательного Собрания, в ряде муниципальных образований – еще и выборы в органы местного самоуправления. Голосование будет проходить в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября. О подготовке к выборам и особенностях их проведения рассказала председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова в программе «Акценты» на телеканале «Кузбасс Первый».

Сколько территориальных и участковых избирательных комиссий будет работать на выборах?

На выборах будут работать 1 604 участковых избирательных комиссий и 46 территориальных. Более 16 тысяч человек – это те люди, которые будут организовывать избирательный процесс. Все избирательные комиссии уже сформированы.

Выборы будут проходить три дня. Для чего это делается?

Трехдневная практика очень распространена. Ее используют в подавляющем большинстве регионов России. Это делается в первую очередь для удобства избирателей. Если выборы проходят и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, то избирателю гораздо проще найти время и проголосовать.

В чем заключается подготовка членов избирательной комиссии?

В этом году в Кузбассе у многих комиссий истек срок полномочий. В начале года в регионе прошел масштабный процесс формирования новых составов участковых избирательных комиссий. Появились люди, которые до этого не работали в системе и не знают специфики. Обучение подразумевало как чтение лекций, так и погружение в процесс, моделирование конкретных ситуаций, которые происходят на выборах. Например, избиратель испортил бюллетень и просит выдать ему новый. Второй год помимо норм избирательного права членов комиссий учат стрессоустойчивости. Большинство организаторов выборов совмещают основную работу и работу в комиссии, а это не только ответственность, но и большая нагрузка, с которой не каждый может справиться.

Эта практика новая, такого не было. Ее вводят повсеместно в Российской Федерации.

Какие технологии будут применяться на выборах?

Процесс автоматизации активно входит в нашу жизнь и избирательные процессы здесь не исключение. Уже на этапе подготовки к выборам используется специально разработанное программное обеспечение. Так члены комиссий пользуются интерактивным рабочим блокнотом, который очень помогает в избирательном процессе. Программный модуль содержит в себе все формы документов, которые использует участковая комиссия.

Кроме того, интерактивный рабочий блокнот содержит различные методические рекомендации, которые обязательны к применению. В нем есть даже обучающие видеоролики по самым распространенным вопросам.

Еще, то, что касается автоматизации, это КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Самый основной этап у комиссии: подсчет голосов. КОИБ автоматизирует этот процесс. Он фактически сам выдает протокол об итогах голосования.

Будут использоваться сканеры на основе искусственного интеллекта?

Специализированное программное изделие на основе искусственного интеллекта, кратко называется СПТК-ПЛ, это технология разработанная ЦИК России. Она была опробована в 2021 году на выборах в Государственную Думу. Это программное обеспечение не только проверяет паспортные данные в подписных листах на актуальность, но и позволяет распознавать подписи, сделанные одним человеком.

Впоследствии эксперту почерковеду очень удобно глядя на экран сделать выводы о достоверности или недостоверности той или иной подписи, поставленной в поддержку кандидата.

СПТК-ПЛ будет использоваться на выборах в этом году.

Новое оборудование больше нацелено на облегчение работы комиссии или получение точных результатов?

Все технологии однозначно помогают членам избирательных комиссий, они облегчают их труд. Они исключают ошибки, которые возникают при напряженном труде. Но еще очень большое дело, которое делают все эти технологии – они работают на доверие избирателя. Это плюс и для членов комиссий и для избирателей.

Как будет организовано видеонаблюдение на выборах?

В этом году предполагается топроцентное покрытие всех избирательных участков видеофиксацией и видеонаблюдением. Кроме того, ближе к датам голосования откроется Центр общественного наблюдения.

Как формируется пул общественных наблюдателей?

Общественными наблюдателями занимается Общественная палата Кемеровской области. У них работа уже организована. Сейчас идет подбор наблюдателей и их обучение.

Если человек не живет по прописке, то раньше нужно было брать открепительное удостоверение, чтобы проголосовать по месту прохождения. Обязательно ли это делать сейчас?

Сейчас федеральный закон скорректировали и убрали норму об открепительных удостоверениях. Но взамен остался очень удобный механизм – «Мобильный избиратель». Он позволяет выбрать тот участок, где избиратель будет находиться в дни голосования. Для этого нужно подать заявку в территориальную или участковую избирательную комиссию, в МФЦ или на портале «Госуслуги».

В 2021 году, когда в Кузбассе были выборы в Госдуму, им воспользовались 46 тысяч человек. Это жители нашего региона. По стране такой показатель разумеется выше. Предполагается, что сейчас еще больше людей воспользуются этой возможностью, поскольку это очень удобно.

А как быть маломобильным гражданам?

Данная категория в регионе под особым контролем, всегда им уделяем особое внимание. Предпринимаются меры, чтобы узнать места компактного проживания маломобильных граждан. Ведется работа с органами социальной защиты, чтобы граждане могли заранее подать заявление и проголосовать на дому.

Те, кто голосуют впервые, где они могут узнать все необходимое: к какому участку они прикреплены, как проходит голосование и другие детали?

Эти сервисы работают в доступном режиме. Информацию можно найти на сайтах Избирательной комиссии Кузбасса и ЦИК России, а также на портале «Госуслуги».