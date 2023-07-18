«Осколок пробил бронежилет, но застрял в иконе»: помощь кузбасской православной общины спасает жизни бойцов СВО

Защитники Родины в зоне боевых действий всегда благодарны за посылки. Фото: Архив Сергея Даньшина.

Православная община Белова получила благодарность от Юргинской бригады за постоянную помощь и много теплых слов от простых солдат. «КП» узнала, как кузбасские верующие помогают солдатам, словно в годы Великой Отечественной.

Начали с бабушек, теперь помогаем внукам!

Сергей Даньшин носит бороду и часто ходит в черном подряснике, отчего похож на священника. В экран часто звонящего телефона вглядывается очень пристально: со зрением начались проблемы. А улыбается всегда приветливо.

Сергей - руководитель социальной службы «Доброе дело» Беловского благочиния. На этом скромном человеке держится большое дело помощи армии. Впрочем, если это сказать вслух, то он замашет руками и начнет перечислять добрых людей, помогающих нашим защитникам: «Их нужно хвалить, не меня!».

- А вообще все началось с помощи пенсионерам. В Белове и Беловском районе немало одиноких стариков, инвалидов. Узнавали от батюшек о нуждающихся, старались как-то помочь, - вспоминает собеседник «КП».

А помощь старикам требовалась серьезная. Кому-то привезти угля, кому-то отремонтировать давно не работающую баню или крышу дома. Многим пенсионерам нужны лекарства, средства реабилитации, продукты, а еще - человеческое общение.

Тут повезло: скооперировались с московским благотворительным фондом «Спецоперация Бабушка». Православные волонтеры выясняют на месте, чем нужно помочь, а москвичи перечисляют средства на закупку. К настоящему времени удалось передать бабушкам и дедушкам многие сотни продуктовых наборов, костыли, ходунки, глюкометры, тонометры и т.д.

Но эти добрые дела были только разминкой перед тем, что началось со стартом специальной военной операции на Украине.

Первый сбор гуманитарной помощи для армии социальная служба Вознесенского храма организовала в марте минувшего года. Это не было мейнстримом: волонтерское движение только зарождалось. Да и новости с передовой были хорошими. Просто хотелось сделать что-то доброе для наших воинов, пусть и символическое. Так что собрали и отправили несколько коробок с тушенкой, крупами и лапшой быстрого приготовления для армии. В июне 2022-го организовали сбор посерьезней: епархия благословила верующих собирать гуманитарную помощь, и уже 50 коробок с вещами и продуктами были отправлены защитникам Родины из Белова.

А потом в сентябре началась частичная мобилизация.

Сергей Даньшин организовывает сборы гуманитарной помощи для армии с марта 2022 года. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Помощь духовная и материальная

Православная община приняла активное участие в проводах мобилизованных, которых напутствовали у Центрального Дворца культуры Белова. Город снабжал своих мужчин экипировкой, верующие - духовным оружием, раздав мобилизованным сотни поясков с молитвой «Живый в помощи», крестики и иконки. Но сразу возникла идея помочь и различными припасами.

- Подумал, что лучше всего нужды солдат знают в приграничье. Так что созвонился с социальным отделом Белгородской епархии и узнал, что может понадобиться бойцам. Православные Белгорода уже активно помогали раненым в госпиталях и передали список потребного, - вспоминает Сергей Даньшин.

Договорились, что собранная в Белове помощь будет приходить в Марфо-Мариинский женский монастырь Белгорода, а монахини распределят посылки в Белгороде, Валуйках и Шебекино и солдатам, и эвакуируемым местным жителям. И работа закипела!

Первым делом из Белгорода попросили металлические госпитальные кровати для раненых в госпиталях. Церковь собрала 100 тысяч рублей, помогла и шахта имени Тихова, перечислив еще 250 тысяч. На эти деньги закупили в Москве через интернет 10 искомых кроватей и отправили в Белгород. И с тех пор посылки из Белова в Белгород через транспортные компании стали регулярными. В архиве социальной службы «Доброе дело» во «ВКонтакте» десятки отчетов с чеками и видеоблагодарностями от солдат. На линию боевых действий слали все - от перчаток и балаклав до инструментов для ремонта и обустройства окопного быта: бензопилы, болгарки, обогреватели, тепловые пушки, дизель-генераторы. Потом пошли на передовую цифровые прицелы, рации, для обучения саперов в Юрге купили металлоискатели, а для медиков - два портативных аппарата ЭКГ, десятки гемостатических бинтов, вмиг останавливающих кровотечение, и т.п.

По доброй традиции, в коробки вкладывают письма и открытки от детей из воскресной школы и подросткового клуба при храме.

По доброй традиции, в коробки, что отправляются на передовую, волонтеры вкладывают письма и открытки от детей. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Лучшая награда

Лев Толстой как-то сказал, что если плохие люди объединяются, то и хорошим нужно когда-то объединиться. И последние, видя добрые дела, стали подтягиваться.

- Приходит пасечник и говорит: «Слышал о вас, хочу передать солдатам 40 литров меда». Берем, разливаем по полулитровым баночкам и отсылаем. Бабушки стали массово вязать носки и просить передать нашим защитникам. Владельцы магазинов дают скидки, зная, куда поедет купленный инструмент.

Один предприниматель передал в пользу армии 100 новых зимних спальников, отшитых его предприятием. Вот какой у нас народ живет! - улыбается Сергей.

По словам Сергея Даньшина, вообще, неравнодушных людей, которые от души помогают солдатам, и верующих, и неверующих, великое множество! Наградой за труды Даньшину стала архиерейская грамота и официальная Благодарность от 74-й бригады. Но не меньше он ценит добрые слова военнослужащих.

- Как-то вышел на связь беловчанин, штурмовик Александр, и рассказал о своем ранении. Осколок пробил бронежилет, наткнулся на металлическую икону-складень, которую мы раздавали мобилизованным... и остановился. Александр, слава Богу, остался жив. Без этой скромной помощи наш земляк бы погиб. Так что если устаю - просто вспоминаю этот случай. Если наша помощь спасает здоровье и жизни солдат - нужно продолжать! - уверен Сергей Даньшин.