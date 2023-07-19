Жительница Кузбасса отправляется в зону СВО вместе с мужем

Перед отбытием в зону спецоперации пара решила официально скрепить свои отношения. Фото: пресс-служба администрации Анжеро-Судженска.

26-летняя жительница Анжеро-Судженска заключила контракт с Министерством обороны и отправится служить вместе с мужем. Причем, в армию - выполнять боевые задачи - молодые люди отправятся на следующий день после ЗАГСа, где в среду, 19 июля, заключили брак.

История знакомства Кристины и Дмитрия (не указываем фамилию в целях безопасности военнослужащих) началась более семи лет назад. Познакомившись на первом курсе колледжа молодые люди были сперва приятелями. Затем начали дружить. А два года назад решили съехаться и жить вместе. Когда началась специальная военная операция на Украине следили за событиями, как многие россияне, а полгода назад Кристина задумалась о службе по контракту.

- У нас очень много друзей и знакомых ушли на передовую, у мужа даже несколько очень близких друзей, и нам так хотелось им чем-то помочь, - рассказывает Кристина. - Я долго думала, с начала года, взвешивала все за и против, а потом пошла в военкомат, сказала, что хочу служить. Когда я вернулась домой с бумажками, и Дима понял, что я серьезно настроилась, сказал, что сам давно хотел, но думал, что я не одобрю его выбор. Мы с ним сели, поговорили, взвесили все риски, и он тоже пошел в военкомат и подал заявление.

Родные девушки – мама и сестра – встретили ее решение с пониманием, и благословили на службу Родине. А заодно и Диму, у которого других родных людей кроме Кристины нет - давно осиротел.

Перед отбытием в зону спецоперации молодые люди решили скрепить свои отношения узами брака и официально стали мужем и женой. В загс они пришли в повседневной одежде, Диме так и вовсе пришлось на два часа отпроситься с работы. Кстати, узнав, что он отбывает в зону спецоперации, работодатель сохранил за ним рабочее место и когда он вернется из армии (а супруги свое будущее связывают с Кузбассом), он сможет вновь приступить к работе в любой день.

Правда, служить Кристина и Дмитрий будут в разных частях. Их сразу об этом предупредили друзья, а потом подтвердили и в военкомате. Но, по словам супругов, знание, что они есть друг у друга, будет им помогать во время несения службы.