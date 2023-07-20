Экологи и блогеры вновь оценили работу котельных Кузбасса. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

По поручению губернатора Сергея Цивилева в регионе проходят экологические пресс-туры на котельные для оценки экологической ситуации и контроля мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу.

19 июля очередное такое мероприятие состоялось в Промышленновском муниципальном округе.

Котельные ОАО «СКЭК» посетили министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев, специалисты-экологи, представители СМИ и блогеры,

Экологичная теплоэнергетика

В последние годы многие муниципалитеты, и Кузбасс здесь не исключение, сталкиваются с необходимостью замены устаревших источников теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры. Большинство традиционных угольных котельных устарели не только морально, но и физически, а поддержание их в рабочем состоянии, с учетом их низкого КПД, обходится муниципалитетам довольно дорого. Строительство капитальных отопительных объектов - это также очень большие денежные вливания, плюс длительное строительство и ввод объектов в эксплуатацию. И все же решение проблемы отопления школ, детских садов и домов культуры есть - это установка блочно-модульных котельных на угле.

В деревне Калинкино участники пресс-тура посетили котельную «Терморобот». Она была введена в эксплуатацию в 2019 году. Это - пример современных экологических автоматических котельных, обеспечивающих надежное теплоснабжение местного Дома культуры, который ранее отапливался угольной котельной. Установленная мощность этого «Терморобота» составляет 0,5550 Гкал/час. Одним из ключевых преимуществ такой котельной, отметил министр природных ресурсов и экологии Олег Ивлев, является абсолютная автоматизация при производстве тепловой энергии: работа котла не требует присутствия и контроля оператора-кочегара. Уголь загружается в бункер в зависимости от потребности раз в семь-десять дней. Микропроцессорная автоматика с высокой точностью поддерживает заданную температуру в отапливаемом помещении, независимо от погодных условий.

- Как эколог, также отмечу, что котлы оснащены многоходовыми теплообменниками, в которых осаждаются взвешенные частицы, и уголь там сжигается полностью, даже самые мелкие фракции. Это минимизирует количество выбросов в атмосферный воздух. То есть черный дым из трубы, как зримый образ работы угольного котельного оборудования, ушел в прошлое, а уровень выбросов вредных веществ в атмосферный воздух сократился в разы - и не в два-три, а в пятнадцать-двадцать, - рассказал министр.

Следующим объектом для участников-пресс-тура стала такая же модульная котельная в поселке Промышленная. Она отапливает детский сад «Светлячок» на улице Рабочей.

Как уточнила заведующая дошкольным учреждением Татьяна Зудина, ранее здание отапливалось котельной, расположенной во дворе учреждения. Там несколько месяцев в году под открытым небом наблюдались две большие кучи - одна угольная, вторая из шлака. В результате угольная пыль, шлак и сажа, а также дым из дымовой трубы загрязняли территорию и атмосферный воздух. Теперь это в прошлом.

- Детский сад построен в 1970 году, и все это время были регулярные проблемы в отопительный период, в том числе кадровые, с кочегарами, а также с необходимостью регулярной поддержки оптимального температурного режима. Модульную котельную ввели в 2018 году, и теперь 120 нашим юным воспитанникам и 35 воспитателям стало значительно удобнее находиться на территории учреждения, и, конечно, легче дышать, - отметила Татьяна Зудина.

Черный дым остается в прошлом

Последний объект пресс-тура - Центральная котельная № 1, самая крупная в Промышленновском муниципальном округе. Установленная мощность котельной составляет 19,5564 Гкал/час. Она обеспечивает теплом более 400 домов, в том числе многоквартирные, частный сектор, административные здания поселка.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на котельной в прошлом году провели капитальный ремонт тягодутьевого оборудования, что обеспечило качественную очистку уходящих газов (решение проблемы «черного дыма»). Отремонтировали галерею углеподачи и шлакозолоудаления, тем самым максимально снизили выбросы пыли в атмосферу. В нынешнем году запланирован капитальный ремонт технологического оборудования (частотных преобразователей дымососа и дутьевых вентиляторов), что обеспечит качественную регулировку наладки режима горения котла. В результате еще снизятся выбросы сажи и золы в золоуловители и дымовую трубу, а соответственно, и в атмосферу. Также после завершения капитального ремонта конвейера шлакозолоудаления процесс удаления золы будет выполняться во влажном режиме, предотвратит попадания пыли и золы в атмосферу с конвейера.

О проводимой в муниципальном округе работе по модернизации котельных рассказали специалисты ОАО «Северо-кузбасской энергетической компании». В сфере теплоснабжения округа она работает с мая 2015 года силами ООО «Промышленновские коммунальные системы», которое занимается техническим обслуживанием теплосетевого хозяйства.

Принятое в 2015 году технологическое оборудование морально устарело, физический износ составлял до 90%, поэтому остро назрел вопрос замены теплотрассы. Компания первой в Кузбассе начала свою деятельность в рамках договора концессии с администрацией округа на 122 миллиона рублей сроком на десять лет. Вся запланированная работа была выполнена, что позволило на 70% обновить котельное оборудование, на 45% - насосное оборудование, на 60% заменить дымовые трубы на котельных.

В рамках программы энергосбережения и энергоэффективности было закрыто 8 устаревших маломощных котельных, построен участок теплотрассы, который позволил перевести потребителей на котельные № 4 и 5 пгт. Промышленной. Было установлено 34 автоматических угольных котельных «Терморобот», что позволяет экономить до 12 миллионов бюджетных средств в год.

В целях улучшения экологической обстановки все котельные оборудованы золоуловителями (циклонами) для очистки дымовых газов от сажи и других примесей, проводится замена дымовых труб.

Олег Ивлев рассказал, что в Кузбассе ежегодно выделяют бюджетные средства для модернизации котельных, ведь от их бесперебойной работы зависит комфортное проживание населения.

При этом решаются две основные задачи - сохранение ресурса жилищно-коммунальной сферы и снижение вредных выбросов в атмосферный воздух.

В рамках модернизации систем теплоснабжения Кузбасса в этом году планируется закрыть еще 8 устаревших котельных и переключить потребителей на более современные системы теплоснабжения. А всего за последние пять лет в регионе уже закрыто около 100 котельных, не отвечающих современным требованиям.

- Один из таких эффективных примеров - закрытие сразу шести неэкологичных угольных котельных, располагавшихся в центре Беловского городского округа. Это улучшило экологическую ситуацию и повысило качество бесперебойного теплоснабжения в муниципалитете. Проект уникальный, он себя хорошо показал, и теперь подобная идея реализовывается в Новокузнецке – в рамках федерального проекта «Чистый воздух», - отметил Олег Ивлев.

В целом за последние пять лет в Кузбассе построены и реконструированы 66 котельных. Эта работа будет продолжаться.