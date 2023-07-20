Мечта Лермонтова: как кузбасский ученый осуществил заветное желание великого русского поэта

Людмила Ходанен и ее выпускница Наталья в шотландском Эрлстоне у бюста Михаилу Леормонтову. Фото - личный архив.

27 июля будет 182 года со дня гибели на дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова.

Поэт Михаил Лермонтов погиб на дуэли в 26 лет. Картина Петра Заболотского.

«Комсомолка» попросила известного лермонтоведа Людмилу Ходанен, доктора филологических наук, профессора КемГИК, рассказать о мечте Лермонтова, сбывшейся почти два века спустя!

А еще прокомментировать интернет-миф о семье: о прямо «голливудском» похищении юной Марии Арсеньевой (в будущем – мамы поэта) в путешествии ее по Кавказу и о горце - отце поэта.

Просто Мария и просто папа

Закадровая голова в ролике-"сенсации" монотонно вещала, листая портреты и картины XIX века и смешивая все в кучу, не обращая внимания на нестыковки и на свои же противоречия.

Голос твердил новое о Лермонтове. Без документов. И звучал, словно обработан «искусственным интеллектом». И не раз путал смыслы русских слов, словно вещал с заграничной заготовки, в спешном переводе ее на русский. И, разоблачая тайну гения русской литературы и великой силы русского слова, писал на экране позорно с ошибками.

Но зритель уж не замечал. "Сенсация" же...

Ведь, из ролика, если кратко: после первого сватовства соседа Юрия Петровича Лермонтова к юной Марии Арсеньевой и ему отказа, Арсеньевы поехали отдыхать на Кавказ. И там...

- Мария была похищена одним местным горцем, несколько месяцев содержалась в неволе и с большим трудом была найдена и освобождена... И тут выяснилось, что ... Мария беременна. А что делалось тогда в знатных семьях в подобных ситуациях? Он решил найти для нее бедного дворянина, который за деньги будет помалкивать о происхождении ребенка, - «иностранно» мешая «он» и «она», но имея в виду именно мать Марии, продолжала не показывающаяся интернет-голова. - Выбор пал... на Юрия Петровича Лермонтова.

А потом, как обе стороны договорились, с погашением всех долгов жениха, - прошли венчание, роды. И ...вдруг отцовская истерика, что дитя на него не похоже. И в конце ролика – уж забыто, что все было по закону. А звучит "сенсация", что выросший Лермонтов - незаконнорожденный, с рождения не дворянин, а дворянство ему только взрослому сделали и поддельное. А раз не дворянин, то до смерти был везде изгой. Это итог фальшивого интернет-мифа.

- И ни слова – о ярком русском таланте и о горячей русской душе, - подавленно говорю я профессору Ходанен. – И даже о стихотворении «Смерть поэта» (о Пушкине) и ссылке из-за него на Кавказ - ничего... Да и похищение Марии как списано с главки «Бэла», это даже школьник заметит, только в книге русский украл княжну-черкешенку. И в книге смерть Бэлы наступила быстрее, чем у Марии...

- Умело выстроенный фейк. Но его версии, что настоящий отец – горец или, быть может, кучер, не могут быть подтверждены документально, - комментирует Людмила Ходанен. – Единственное, что в этом ролике правда, это то, что Юрий Петрович Лермонтов сватался дважды. И в первый раз получил отказ, во второй – Марию за него выдали... Но что значит – их сын, Михаил Юрьевич Лермонтов – «не дворянин»? Мать его – столбовая дворянка из рода Столыпиных, отец – дворянин. Имеется в церковной книге запись о регистрации крещения Михаила Юрьевича Лермонтова. И он - потомственный дворянин и имел герб.

- А была ли Мария на Кавказе?

- До замужества она с матерью ездила на Кавказ не раз. Мария - дочь единственная, болезненная. Они ездили в имение Шелкозаводское (там жила сестра матери, замужем за черкесским князьком). Но то, что Мария была выкрадена кавказцем и через три месяца возвращена, бред.

- Но вышла замуж, сын родился в срок?

- Думаю, тут все нормально. Но в основе этого мифа – какие-то народные предания о странностях этого ребенка... Но у очень болезненной Марии, которая потом умерла, ребенок и родился очень болезненным. Он до трех лет не ходил, даже на ноги не мог встать, возили на тележке. И все тельце было покрыто коростой, видимо, какая-то аллергия. И ребенок был смуглым в русой семье, у него были темные волосы и до трех лет белая прядь... К тому же об атмосфере в семье: отец его – человек разгульный, дома были постоянные ссоры, и бабушка забрала внука к себе (в Тарханы в Центральной России. – Авт.), дала ему дворянское воспитание, вырастила... И Лермонтов с бабушкой с детства тоже ездил на Кавказ, бабушка возила его на воды. И он любил Тарханы и полюбил Кавказ и, взрослым, называл Кавказ «моя вторая Отчизна». И был очень привязан к Кавказу с детства. Его лучшие герои, лучшие поэмы – герои Кавказа.

- А вырос Лермонтов и, допустим, услышал сплетню про отца-горца, но он тогда должен был бы, по законам жанра, его всенепременно искать. А это чувствуется, по документам, что он искал на Кавказе корни?

- Нет. Нет!

- А после фейка никакой кавказский род не сказал, что Лермонтов – их?

- Нет. На Кавказе очень уважают и любят Лермонтова. В том числе за то, что был храбрым офицером.

- На недавней «лермонтовской» конференции говорили про фейк?

- Нет. А если бы заговорили, вызвал бы бурю возмущения...

- А что могло породить этот фейк?

- Желание опорочить русскую культуру, опорочить ее создателей. И сейчас такое время, когда перетряхивают ценность нашей культуры, нравственных основ, того идеала человека, который несла культура того времени. Им, создателям фейков, нужно показать, что это не так чисто, как мы считаем, не так идеально и прекрасно, как было... И люди не хотят перечитывать тексты. Не хотят читать дневники. А хотят, чего нет.

Вместе

... Не парадная дверь неприметного кафе (дверь черного входа-выхода), отворяясь, открыла в майской нежности скверик XXI века. И, шагнув в него, они еще не верили после долгих поисков «по совершенно крошечному, в три улочки, городочку», что поняли шотландца на улице правильно и пришли верно.

- Но в скверике за кафе вдруг увидели стенку. Она обвалившаяся, похожа на стенку... коровника. Но это, оказалось, стена замка Томаса Лермонта, XIII век, представляете?! – рассказывает профессор Ходанен шаги по Шотландии в поисках места, где когда-то жил предполагаемый предок Михаила Юрьевича Лермонтова. – Томас Лермонт был балладником, рифмачом. Шотландским певцом, которого воспел в романах Вальтер Скотт. И Лермонтов был увлечен родословной, и читал Скотта, и даже одно время в письмах ставил «М. Лермонт». И шотландская тема тогда тоже зазвучала в его лирике, потом стала перебиваться еще и испанской, в связи с предположением о еще предке...Ни те, ни другие корни до сих пор не доказаны. И как один из потомков Томаса Лермонта оказался в России, полюбил ее, служил России, этой цепочки нет. Предположение о родстве основано на фамилии и на ответе в академию наук из Шотландии, о Лермонте, такой человек был, жил.

... В шотландский Эрлстон профессор Ходанен приехала в 2018-м. По приглашению своей ученицы, выпускницы филфака КемГУ Натальи Сарычевой, давно живущей в Лондоне. И, оказавшись в Эрлстоне, они сначала нашли бюст Михаила Лермонтова, поставили цветы.

А нашли стену замка Томаса Лермонта. И за городом с трудом, но разыскали место, где в последний раз люди видели Томаса .

- На земле большой, позеленевший от старости медный диск. Рядом – табличка, написано, все, как в живущей до сих пор легенде: здесь Томас Лермонт ушел к феям...

И профессор набрала там рыжей, сухой, истоптанной овцами шотландской земли.

Пакетик с землей благополучно прошел с чемоданом контроль, прилетел в Россию. Год пролежал дома.

- Но феи ко мне не приходили, - шутит профессор. – А везла я землю – собиралась на следующую «лермонтовскую» конференцию в Пятигорск. И там землю передала. Все были потрясены. И землю позже, в день памяти, в 2021-м рассыпали и частично закопали на месте первого захоронения Лермонтова.

... И все были взволнованы. Сбылось заветное желание поэта Лермонтова: достичь земли предков.

...И все чувствовали: оставшийся в веках шотландский бард и его русский потомок – поэт с мировым именем, благодаря этой горсти «волшебной» - родной - земли, теперь, точно, встретились. И пошли вместе. И только им двоим неслышно пел русский колокол и звучала арфы шотландской струна. И у развалин в седых мхах в Эрлстоне прапра...дед и внук увидели «их» замок снова целым, со щитом и мечом на мощной стене. И солнце, взойдя, торжествуя, разбило в алмазную пыль туман гор и веков.

Шотландия. Профессор Людмила Ходанен у стены замка Томаса Лермонта, предполагаемого предка Михаила Лермонтова. Фото - личный архив.

А это один из старинных замков уже потомков Томаса Лермонта в Шотландии. Фото - личный архив.

То самое место в Шотландии, откуда Томас Лермонт ушел к феям и откуда профессор Ходанен взяла горсть земли для Михаила Лермонтова. Фото - личный архив.