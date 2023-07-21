Откуда пошла Земля Кузнецкая

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» проходит выставка из фондов музея под названием «Земля Кузнецкая», приуроченная к 405-летию города Новокузнецк. Выставка проходит в рамках Всекузбасского проекта «Сокровища Кузбасса», рассказывает о значении региона в истории России и охватывает период от средневековья до середины XIX века.

Начало экспозиции дает представление о жизни на территории нынешнего Кузбасса до прихода русских. Отдельный фрагмент посвящен истории Кузнецкого острога, основанного в 1618 году. Здесь можно увидеть вещи бытового и военного назначения, бывшие в обиходе служилых людей XVII-XVIII веков, познакомиться с образом их жизни, родом занятий, культурой и военным делом.

Другая часть выставки связана с историей и назначением «Кузнецкой крепости», построенной к 1820 году по указу императора Павла I и выполнявшей свои функции до середины XIX века. В числе экспонатов есть даже те самые инструменты, которыми и была построена Кузнецкая крепость.

Экспозицию составили предметы, найденные в ходе археологических исследований Кузнецкого острога, Кузнецка и близлежащих территорий. Вещественный ряд дополнен историческими справками, картами и иллюстрациями.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 до 150 рублей