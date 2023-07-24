Взятие острога, старинные ремесла и суп из петуха: как в Кузбассе прошел фестиваль исторической реконструкции

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

В музее-заповеднике «Томская писаница» прошел пятый юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Каменная книга». 200 реконструкторов, ремесленников и представителей творческих коллективов со всей Сибири приехали в Кузбасс, чтобы показать гостям, как жили в нашем регионе в 17 веке.

На огромной поляне музея-заповедника одни могли наблюдать за сражениями, познакомиться с историей ратного дела, другие узнать больше о быте русских первопроходцев и коренного населения. Исторический лагерь реконструкторов максимально точно показывал, как жили наши предки: готовили пищу на костре, ковали оружие, чеканили монеты, занимались рукоделием.

Фото автора.

300 лет назад на территории Сибири жили совершенно разные народы: они конфликтовали, выясняли отношения, заключали союзы, создавали смешанные семьи. Так складывался современный многонациональный Кузбасс.

- Из-за того, что территория была огромная, открытая, здесь все друг с другом смешивались. В принципе сам регион способствовал тому, что людям особо сильно нельзя было закрываться друг от друга: огромные территории, серьезные враги, - рассказал Егор Иванов, экскурсовод «Томской писаницы».

Сам Егор предстал в образе хана теленгетского Улуса – с мечом и в одежде из кожи и металла. Такие доспехи были показателем статуса в 17 веке, так как металл стоил в те времени очень дорого. Рядом с ханом кочевники, одетые попроще.

Подготовка к погрому. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

- Обычная одежда кочевника: сапоги, штаны, чтоб удобно было на коня запрыгнуть, халат, который был и домом, и постелью, шапка с мехами, сабля, которая кормит. Главный кочевой карман был за пазухой, - рассказали участники клуба исторической реконструкции «Тайдон» из Крапивинского округа.

У женщин в 17 веке наряды тоже были максимально удобные и практичные. Участница конкурса исторических костюмов, руководитель детской фольклорной студии «Истоки» и детского этнографического центра «Родники Кузбасса» из Прокопьевска Светлана Смирнова рассказала, что сама шьет наряды для себя и своих воспитанниц.

Платья были простыми и удобными. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

- Особенность нарядов была в простоте и удобстве. Выкройки были прямоугольные. Причем, выкраивались платья таким образом, чтобы не оставалось ни кусочка, так как ткани были дорогие, редкие, - отметила Светлана Смирнова, - У женщин одежда говорила о статусе: по наряду определяли, кто замужем, кто на выданье, кто сосватанная.

Девушки делали на платьях множество специальных складочек – чтобы те стали пышнее. Ведь идеалом красоты 300 лет назад были женщины с пышными формами. Замужние на голове носили повойник (полотняная шапочка, закрывающая волосы), а сверху - красивый платок.

Фото автора. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Погрузиться во времена Сибири 17 века помогли не только наряды участников исторической реконструкции, но и традиционная для того времени еда. На фестивале «Каменная книга» каждый желающий мог попробовать «суп из петуха». Повара из Кемерова приготовили для гостей 80 литров сытного угощения.

- Если окунемся в быт 17 века, то курица была ценнее, так как несла яйца, поэтому петух шел на мясо, - рассказа шеф-повар Сергей Кондрашов, - Мы сварили крепкий куриный бульон на домашней курице, из магазинной такой не получится, затем выложили курицу и заложили овощи и рыбу – для супа было использовано 25 килограммов филе судака.

Каждый желающий мог попробовать уху – традиционное блюдо того времени.

Центральным событием фестиваля стал театрализованный погром на ярмарке. Действо прошло на территории «Сибирского острога», открытого на «Томской писанице» в этом году (его строили четыре года) и состоящего из реконструированных объектов деревянного зодчества. В 17 веке такие «государевы» остроги выполняли функции военно-оборонительных, административных и культурно-образовательных центров.

- Каждый год на фестивале мы рассказываем о каком-то сюжете из истории земли Кузнецкой 17-го века. В этом году за основу взята история, случившаяся в 1639 году – погром на Кузнецком торге, когда коренные жители, имея свои обоснованные претензии, подошли к острогу, и там случился конфликт с острожными людьми: казаками, стрельцами, - рассказал заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Томская писаница» Вадим Горяев.

Погром на ярмарке закончился благополучно: кочевники ушли, ратные люди отстояли острог.

В рамках фестиваля также прошел чемпионат по стрельбе из лука и чемпионат по современному мечевому бою. Каждый желающий мог попробовать себя в роли казака или джунгарина, принять участие в мастер-классах по старинным ремеслам. А для детей работали интерактивные площадки с традиционными русскими играми. В этом году в мероприятии приняли участие более 2500 зрителей.

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

Гости фестиваля услышали звуки чатхан и горловое пение в исполнении солиста хакасской республиканской филармонии Дмитрия Сафьянова. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА