Гроза преступников: в Кемерове увековечат память героически погибшей служебной собаки

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Кемерове благодаря воспитанникам класса Росгвардии школы № 74 вторую жизнь получит мраморный камень, установленный 50 лет назад в честь собаки по кличке Принц. Дети обнаружили разрушающуюся плиту с изображением овчарки и стали разыскивать хозяина погибшего пса. Оказалось, что собака была легендарной: полвека назад она помогала кемеровским милиционерам ловить бандитов и раскрывать преступления.

В управлении Росгвардии Кузбасса рассказали «Комсомолке» подробности этой истории. Овчарка по имени Принц была подопечной ветерана войск правопорядка, бывшего начальника подготовки и службы собак внутренних войск МВД СССР и России Вячеслава Севодняева. Он с детства любил животных и уже в десятилетнем возраста начал заниматься ими профессионально - стал учащимся Казанского клуба служебного собаководства ДОСААФ. В 1967 году Вячеслав купил на рынке за 16 рублей щенка восточно-европейской овчарки, который вырос и стал впоследствии ему настоящим другом. Пес был умным, добрым и еще в юности демонстрировал незаурядные способности. Так, вместе хозяином переплыл русло реки Волги протяженностью около шести километров.

Когда пришло время отправиться в армию, Севодняев решил не расставаться с питомцем и пошел служить вместе с ним. «Напарники» с отличием окончили школу подготовки инструкторов и дрессировщиков, вместе поступили в Пограничное командное училище КГБ.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

После окончания по распределению Вячеслав Севодняев попал в Кузбасс, и тут Принц стал грозой преступников. Овчарка помогала раскрывать сложные преступления, разыскивала беглых заключенных. За свою жизнь пес-герой был отмечен 33 медалями и знаками отличия!

Жизнь Принца оборвалась внезапно в феврале 1973 года. Хозяин повел пса на прогулку, отпустил гулять за территорию питомника и... услышал выстрел. Неизвестный застрелил овчарку. Преступника так и не нашли, и мотивы его до сих пор не понятны...

Погибшего Принца вместе с медалями похоронили на территории дивизии на Южном. Поставили на его могиле мраморный камень.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Вячеслав Севодняев уехал жить Москву, но приезжая в Кемерово, всегда приходил к могилке верного друга. В 90-х годах захоронение пришлось перенести: после ухода войсковой части Севодняев переживал, что за памятником не будут ухаживать, и договорился, чтобы его перенесли в Рудничный район.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Но сейчас - спустя 50 лет - место захоронения четвероного героя оказалось в опасности из-за работ по благоустройству.

Найденную плиту отреставрируют. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Росгвардия приняла решение отреставрировать памятник погибшей служебной собаке и перенести его на территорию отряда специального назначения «Кузбасс». Сейчас юнгвардейцы ведут раскопки в том месте, где был обнаружен мраморный камень – ищут останки Принца. Если они будут найдены, то их перезахоронят также на территории отряда.

КСТАТИ

Принц - не единственный пес, которому в Кузбассе установлен памятник. Такой чести также была удостоена дворняжка Лялька - шахтерская собака. Она родилась на шахте «Первомайская», а когда подросла, стала ходить на работу вместе с горняками. Лялька спускалась в забой на протяжении 16 лет. Работала в две смены, защищая еду шахтеров от крыс, предупреждая об опасности и поднимая всем настроение своим дружелюбным видом. Случалось, что выводила на поверхность горняков, у которых под землей гасли шахтовые фонари, иногда сама попадала в серьезные переделки. Лялька умерла в 2014 году. Ее похоронили на территории шахты и установили на ее могиле памятник - за верность и преданность.