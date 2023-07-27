«Хотела остаться на Алтае»: фитнес-тренер из Минска пострадала в аварии с вертолетом

Аурика Волова давно мечтала побывать на Алтае. Фото: Личный архив

Среди туристов, пострадавших при падении вертолета на Алтае 27 июля, находится жительница Минска - 44-летняя Аурика Волова, спортсменка и красавица. Необычное имя ей досталось от отца - уроженца Молдовы, и означает «золото».

- И сама она соответствует имени,- говорят родные. - Добрая, спокойная, рассудительная, и руки у нее золотые.

Женщина уже девять лет работает фитнес-тренером и тренером по капоэйре, а недавно стала работать еще и инструктором тренажерного зала, подрабатывала массажисткой. Когда подошло время отпуска, не раздумывая рванула в Республику Алтай.

Как рассказала двоюродная сестра женщины, живущая в Молдове, Аурика давно мечтала там побывать, собиралась еще три года назад, но грянул коронавирус, закрытие границ, ограничения, и мечта осталась нереализованной…

Аурика - спортсменка и красавица, много лет занимается фитнесом и капоэйрой. Фото: Личный архив

- Не знаю, чем Алтай так ее «зацепил», но она хотела туда поехать, остаться там жить, но потом, правда, передумала, - вспоминает сестра.

Возможно, Аурику остановили дети: дочь и сын тогда еще были несовершеннолетними. А сейчас все удачно совпало: лето, отпуск, свобода… И манящий далекий Алтай стал реальностью.

- Она папе позвонила, сказала, что нормально добралась, - рассказывает сестра. - Мы с ней так и не поговорили в эти дни, последний раз в мае переписывались, даже не знала, что она куда-то на вертолете собралась лететь.

Сообщение, что Аурика попала в катастрофу, для родных стало потрясением. Они принялись звонить в Россию на горячую линию, но из Молдовы так и не смогли дозвониться. Пробовали подключить знакомых в нашей стране, но они не являются родственниками и получили лишь ответ, что женщина в больнице, но в каком состоянии – не могут выяснить. На связь Аурика пока не выходит.

- Ее папе еще пока не сообщили, ждем каких-либо известий, - вздыхает тетя женщины, попросившая не называть ее имя. - Мы все за нее волнуемся и очень надеемся, что с ней, нашим золотцем, будет все хорошо.

Необычное имя Аурике досталось от отца - уроженца Молдовы, и означает «золото». Фото: Личный архив

Напомним, в результате крушения вертолета в селе Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, на борту которого находилась группа туристов, по последним данным, погибли четыре человека. Еще семь находятся в больнице, часть из них в тяжелом состоянии. Аурика Волова в их числе. В компании «АлтайАвиа», организовавшей этот рейс, уже заявили, что окажут помощь всем пострадавшим.

Причины крушения устанавливаются. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за ошибки пилотирования.

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