17-летний хоккеист молодежной команды «Кузбасс» умер от клещевого энцефалита

Фото: телеграм-канал ХК «Кузбасс» Кемерово.

Сегодня хоккейный мир потрясла ужасная новость: скончался 17-летний игрок молодежного «Кузбасса» Евгений Хвалько. Несколько недель врачи боролись за жизнь молодого спортсмена - уроженца Красноярска, однако спасти его не удалось – Евгений умер от осложнений после укуса клеща.

- Ушел из жизни игрок молодежного «Кузбасса» Евгений Евгеньевич Хвалько. Парень, обладавший огромным талантом и подавший большие надежды. Ему было всего 17 лет... – сообщили сегодня в пресс-службе кемеровского клуба «Кузбасс».

Евгений Хвалько - сын известного хоккеиста, бывшего члена сборных России и Белоруссии Евгения Хвалько. Молодой спортсмен играл в «Байкал-Энергии»-2, а в 2022 году перешел в кемеровскую юниорскую команду «Кузбасс-2005». В ее составе он стал победителем первенства России среди юниоров, а также был признан лучшим полузащитником этого турнира. После чего стал выступать за молодежную «Кузбасс – 2», где запомнился болельщикам своей яркой игрой. За тридцать матчей Хвалько-младший забил десять голов и отдал десять голевых передач. В марте этого года, на празднике Русского хоккея в Кемерове, молодого спортсмена включили в состав основной команды «Кузбасс». И он сыграл против сборной России, забил мяч.

Фото: телеграм-канал ХК «Кузбасс» Кемерово.

Женя подавал большие надежды, и многие называли его одним из самых талантливых и перспективных игроков страны, однако трагическая случайность оборвала его жизнь. Во время летного отдыха Евгений с семьей отправился на Урал, и там спортсмена укусил клещ. Оказался энцефалитным – переносчиком опасной вирусной инфекции, которая вызывает серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Скорее всего, клеща не сразу заметили и обратились за помощью к врачам, когда состояние спортсмена ухудшилось. Госпитализировали его уже в Санкт-Петербурге. Врачи несколько недель боролись за жизнь парня, однако спасти не смогли. 2 августа Жени не стало.

В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что Евгений Хвалько будет похоронен на родине – в городе Краснотурьинске Свердловской области. Однако пока дата и место прощания неизвестны. Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус в интервью «Матч ТВ» отметил, что правительство Кузбасса окажет семье необходимую помощь в похоронах.

Новость о гибели 17-летнего спортсмена повергла в шок хоккейных болельщиков.

- Сердце разрывается, не выразить словами боль утраты. Действительно ушел от нас талантливый и прекрасный парень, - сказано в одном сообщении.

- Женя всегда улыбался и никогда не отказывал в помощи, - написал другой пользователь.

- Женя - мой одноклассник. Отличник, очень сильный хоккеист и просто чудесный человек. Очень сложно в это поверить. И очень жаль, что такие хорошие люди уходят так рано... – написала еще одна пользовательница.

Редакция «Комсомольской правды в Кузбассе» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Хвалько.