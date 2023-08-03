Энергетики Кузбасса борются за чистый воздух. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в среду, 2 августа, состоялся пресс-тур на Кемеровскую ГРЭС.

Формальным поводом стал поступивший в ходе прямой линии главы региона телефонный звонок от жителя областного центра, который посетовал, что дым от труб предприятия регулярно беспокоит горожан.

Мероприятие прошло с участием экологов, представителей администрации Правительства Кузбасса, сотрудников региональных СМИ и блогеров.

Ветеран - в хорошей форме

Участники пресс-тура побывали на производственной площадке, познакомились с программой замены очистных систем, действующей на предприятии.

Кемеровская ГРЭС - первая кузбасская станция, построенная по знаменитому плану ГОЭЛРО. Сегодня это современное и эффективное энергопредприятие, крупнейшее в регионе по установленной тепловой мощности, обеспечивает более половины потребности левобережной части города Кемерово в тепле и горячем водоснабжении. За последние 20 лет оборудование было основательно модернизировано. К примеру, в турбинном цехе заменили практически все действующие турбоагрегаты, электрооборудование, приборы учета.

Станция работает в режиме когенерации и производит одновременно тепло и электричество, снижая тем самым воздействие на окружающую среду, тщательно соблюдая требования природоохранного законодательства.

Сегодня на предприятии набирает темп проект обновления очистного оборудования, который начали весной нынешнего года.

В рамках программы по поэтапному обновлению газоочистного оборудования на электрофильтре №14 выполняется замена: коронирующих электродов поля 1А, механизмов встряхивания коронирующих и осадительных электродов всех полей, газораспределительных решеток, изоляторов (используются для предохранения основной изоляции от атмосферных воздействий, предотвращают утечку тока и пробой при подаче напряжения на коронирующие электроды). Кроме того, в электрофильтре заменят изношенные балки, которые служат опорой для механизмов встряхивания.

На ГРЭС установлены 6 электрофильтров на котлоагрегатах высокого давления. Внутри фильтров установлены коронирующие и осадительные электроды: коронирующие заряжены отрицательно, осадительные – положительно. На них подается напряжение в 80 тысяч вольт. Одни электроды заряжают частицы золы, а другие притягивают их к себе. Время от времени эти электроды автоматически встряхиваются и зола осыпается в специальные бункеры.

Работы по капитальному ремонту газоочистного оборудования ведет «Крепость» из города Ачинска Красноярского края. На данные момент выполнена большая часть демонтажных работ. Параллельно бригады ведут сборку новых коронирующих электродов: на специальном металлическом столе из готовых рам сваривают единое поле коронирующего электрода размером 11 на 4 метра. На пластинах электродов насечены сотни шипов – именно через них проходит электрический разряд и утекает на осадительные элементы, притягивая частицы золы. Задача монтажников - закрепить пластины с шипами с необходимым натяжением. Для замены поля 1А необходимо изготовить 32 коронирующих электрода. Собранные поля при помощи крана поднимаются на площадки-накопители. Работа на объекте идет шесть дней в неделю. Завершить работы планируется до конца августа.

В 2023 году на ГРЭС запланирован также капитальный ремонт электрофильтра №16. Проект предполагает полную замену коронирующих и осадительных электродов всех полей, а также обновление системы встряхивания и электрооборудования. Сейчас на электрофильтре идут подготовительные работы - разборка кровли, демонтаж элементов.

Здесь работы планируют закончить осенью, чтобы успеть к пику отопительного сезона, когда теплофикационные нагрузки ГРЭС значительно возрастают и весь комплекс очистного оборудования уже работал с максимальной эффективностью.

В 2023 году на ГРЭС запланирован капитальный ремонт электрофильтра №16. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Чистый воздух в режиме онлайн

– Напомню, что с 1 сентября 2023 года город Кемерово официально становится участником федерального проекта «Чистый воздух». А одна из его основных задач - существенно снизить вредные выбросы в регионах, – отметил принявший участие в пресс-туре заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Специалисты ГРЭС сейчас проводят регулярные замеры качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и жилой застройки, а также на границе золошлакоотвала. В планах - создание систему онлайн-мониторинга выбросов в атмосферу. Она сможет фиксировать превышения допустимой нормы выбросов вредных веществ и поможет не допускать нарушений.

В частности, планируется установка приборов контроля выбросов на каждой трубе предприятия и отслеживание, фиксация в режиме онлайн превышения допустимой нормы выбросов вредных веществ.

- Это позволит определять конкретные источники превышения нормативов, даст больше информации не только предприятиям, но и властям, причем в режиме реального времени, - отметил Андрей Панов.

Касается это, к слову, не только конкретной ГРЭС, но и других промышленных предприятий Кемерова. Планируется, что любой гражданин сможет получить свободный доступ к результатам онлайн-мониторинга и увидеть, какие объемы выбросов в атмосферу производят предприятия, и не допускают ли они превышения разрешенных нормативов.

Установку таких датчиков контроля в городе, как уточнил Андрей Панов, должны завершить к 2028 году. Впрочем, некоторые кемеровские промышленные предприятия уже начали оборудовать источники выбросов приборами контроля, не дожидаясь начала старта федерального проекта.