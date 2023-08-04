Молодые врачи-специалисты получили дипломы об окончании ординатуры КемГМУ Минздрава России

Фото: Пресс-служба КемГМУ

В течение двух лет на клинических базах и в центре симуляционного обучения и аккредитации вуза врачи под руководством опытных преподавателей приобретали знания и практические навыки по выбранной специальности. Среди выпускников 43 специальностей ординатуры больше всего врачей-анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, акушеров-гинекологов, терапевтов и травматологов-ортопедов. 107 молодых врачей обучались по целевому договору, в том числе 100 – с Минздравом Кузбасса.

Молодой врач травматолог-ортопед Павел Астапов рассказал об обучении в ординатуре КемГМУ: «С первого дня обучения в ординатуре нашего медицинского университета упор сделан на практику. Мы приходим в отделения и начинаем принимать пациентов. Если ординаторы выбирают хирургическое направление, то они ещё и ассистируют врачам на операциях. Поэтому могу сказать, что после двух лет ординатуры мы обладаем достаточным набором практических навыков и можем полноценно работать врачами по выбранной специальности».

После успешной аккредитации выпускники ординатуры начнут свою профессиональную деятельность в медицинских организациях Кузбасса, в том числе Кемерова, Новокузнецка, Березовского, Анжеро-Судженска, Юрги, Гурьевска, Прокопьевска, Таштагола, Осинников, Междуреченска, Мариинска, Белова, пгт Яшкино, Промышленная и других территориях региона.

«Потребность медицинских организаций Кузбасса в выпускниках ординатуры КемГМУ очень высока. В связи с тем, что большинство обучающихся целевики, это даёт возможность закрывать кадровые вопросы в малых городах и посёлках, а выпускники, в свою очередь, получают гарантированное трудоустройство», – говорит Леонид Исаков, начальник управления последипломной подготовки специалистов КемГМУ Минздрава России.

Отметим, что ежегодно количество бюджетных мест в ординатуре КемГМУ Минздрава России увеличивается, в этом году их 228. В вузе открыта возможность обучения по 57 специальностям ординатуры, по 47 из них в рамках целевой квоты.

Подробнее - на официальном сайте КемГМУ Минздрава России.