У сельской ипотеки в РСХБ улучшились условия. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Россельхозбанк в Кузбассе начал прием заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн. рублей на одного заемщик. Кроме того, помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей, расположенных в опорных населенных пунктах. То есть, расположенных вне границ городских агломераций, и где обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры.

Нововведения существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях. Ведь супруги могут объединять кредит, и в итоге семья получает возможность взять ипотеку в размере до 12 млн. рублей вместо 6 млн. рублей. Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья.

Напомним, по условиям сельской ипотеки, реализуемой в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий», заемщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, на срок до 25 лет. Ставка по сельской ипотеке составляет 3%, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%.

- Благодаря сельской ипотеке РСХБ в Кузбассе помог улучшить жилищные условия 1107 семьям на общую сумму более 2,076 млрд. рублей, - прокомментировал директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин.

В целом по стране со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал по этой программе свыше 180 млрд. рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75%. Средний возраст заёмщика – 38 лет.