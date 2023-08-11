В Кузбассе водитель автобуса выстрелил в недовольного пассажира

Фото: соцсети.

В Новокузнецке сегодня произошло ЧП: водитель автобуса № 27 во время отдыха на конечной остановке выстрелил в одного из пассажиров. Корреспондент «Комсомолки» выяснил обстоятельства произошедшего.

Конфликт произошел утром на улице Челюскина. Водитель автобуса высадил пассажиров на конечной остановке и ушел на запланированный перерыв. На остановке в это время собрались пассажиры и один из них, больше всех недовольный, тем, что автобус не едет, стал ругаться, стучать в окно, угрожать физической силой, требуя выхода транспорта на маршрут. Водитель попытался-было утихомирить назойливого мужчину, но это оказалось непросто, тем более, что пассажир с виду был нетрезв. Общение быстро переросло в словесный конфликт на повышенных тонах.

- Как положено по закону, во сколько ехать по графику, во сколько я и должен ехать. А он говорит: выходи, я сейчас зайду и тебя задавлю.... У него аж пена изо рта пошла, как он накидывался... Я вообще испугался, я растерялся. Я вышел, говорю: отойди отсюда..., - рассказал водитель автобуса.

Когда уговоры не помогли, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил из него в сторону дебошира - выстрел пришелся горожанину в ногу. Свидетели тут же вызвали полицию. Вскоре всех участников конфликта доставили в отделение. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что пострадавшему пассажиру – им оказался 46-летний местный житель - была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. В полиции мужчина объяснил причину своего поведения.

- Я постучался, спросил, когда поедешь? Может, грубо маленько... Там бабушки-пенсионерки сидят, человек восемь, ждут этот автобус, а он сидит, жрет в салоне, - пояснил мужчина.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение в соответствии с законодательством. Оружие у 52-летнего водителя автобуса забрали. К слову, пистолет официально зарегистрирован.

После произошедшего в соцсетях развернулись споры по поводу поведения участников инцидента. Многие горожане считают, что причиной ЧП стала реформа общественного транспорта, проведенная в Новокузнецке.