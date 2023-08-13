«Мечтал стать ветеринаром»: Власти Кузбасса рассказали о 21-летнем снайпере СВО, посмертно награжденном орденом Мужества

Андрей Воронов участвовал в специальной военной операции на Украине с первых же дней. Фото: Соцсети

В телеграм-канале администрации правительства региона «Кузбасс.Официально» рассказали о 21-летнем прокопчанине – участнике специальной военной операции на Украине, посмертно награжденном орденом Мужества. Андрей Воронов, мечтал быть ветеринаром, но пошел служить снайпером и участвовал в СВО с первых дней. Он погиб 5 августа 2022 года западнее села Покровское на территории Донецкой Народной Республики. Ему был 21 год.

Парень воспитывался в крепкой любящей семье. Рос активным и жизнерадостным, прилежно учился, занимался самбо, был активистом школы, писал стихи. Знакомые вспоминают его как отзывчивого, доброго парня. Андрей был «душой компании».

- Никогда не отчаивался, если что-то не получалось. Добрый, без грамма пессимизма и злобы относился к шуткам одноклассников. Андрей был «своим» в классе. При воспоминании об этом ученике возникают только добрые и светлые чувства, - вспоминает об Андрее его учитель Марина Юнусова.

Как и все ребята, Андрей любил Гарри Потерра, мечтал о великих свершениях и о том, что однажды прославит свою Родину и любимый Прокопьевск Он еще подростком определился, что хочет стать ветеринаром и в старших классах учился по химико-биологическому профилю. После окончания школы №2 в 2018 году отучился в Томском аграрном колледже по специальности «ветеринарный фельдшер». Мечтал открыть собственную ветеринарную клинику. А затем - в октябре 2021 года Андрей был призван в ряды Российской Армии, где в феврале 2022-го заключил контракт в звании «Гвардии рядовой». Стал снайпером стрелковой роты и получил позывной от фамилии - «Ворон». После начала специальной военной операции на территории Украины прокопчанин отправился исполнять воинский долг в Донецкую Народную Республику. Последний раз он выходил на связь 29 июля. Позднее пришло известие о его гибели и награждении орденом Мужества посмертно.

Молодой снайпер погиб 5 августа 2022 года. Фото: телеграм-канал «Кузбасс.Официально».

Андрей Воронов навсегда остался 21-летним парнем..

Мать Надежда Евгеньевна, получив известие о гибели сына, сказала: «Мне горько и больно, но я горжусь. Мой сын – герой, он погиб за Россию». В честь памяти погибшего сына, семья планирует открыть ветеринарную клинику «Доктор Воронов».

В администрации родного парню Прокопьевска рассказали. что в школе №2 где учился Андрей Воронов, уже увековечили его имя: установили парту героя и информационный стенд.