19–20 августа в Кемерове на бульваре Строителей состоится фермерский фестиваль «Своё»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Фестиваль «Своё» пройдёт в формате двухдневного городского праздника, даты выпадают на субботу и воскресенье. После торжественного открытия с участием руководства региона и Россельхозбанка фермеры представят свои товары, параллельно будут выступать творческие коллективы, будут проводиться конкурсы.

«Своё» - это фестиваль фермерской еды, проходящий при поддержке Россельхозбанка и Правительства Кузбасса. Это яркое, праздничное, семейное мероприятие для настоящих любителей отечественных продуктов. Фестиваль был создан как мера поддержки малого и среднего бизнеса, а также в целях развития фермерского движения и локальной фермерской продукции.

Фестиваль в Кемерове проводится во второй раз в рамках договоренности Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова.

Ежегодно фестиваль расширяет свою географию и охватывает новые регионы. С 2017 по 2022 годы фестиваль прошел в 17 крупных городах России, таких как: подмосковное Архангельское, Тула, Ижевск, Великий Новгород, Москва, Барнаул, Гатчина, этнографический парк-музей «Этномир» в Калужской области, Чебоксары, Орел, Курск, Улан-Удэ и др. В нем приняли участие более 1500 фермерских хозяйств, посетили более 1,2 млн человек.

Участие в фестивале для фермеров бесплатно. Каждый участник будет обеспечен торговым местом с электричеством и светом, форменной одеждой (фартук), упаковкой (пакеты) и ценниками в единой стилистике фестиваля. У всех участников должна быть сертификация на свою продукцию.

Фестиваль «Своё» – это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя фермерскую продукцию, пообщаться с её производителями. Для самих фермеров это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда, а значит, и рост доходов. Также продукцию фермеров можно быстро заказать и через сервис «Своё Родное».

К участию в фестивале приглашены малые и микро предприятия, фермеры и небольшие производства. Участниками фестиваля станут не менее 100 фермеров, которые предложат посетителям широкий ассортимент продукции (молочная, мясная, хлебобулочная, кондитерская продукция, сыры, мед, варенье).

Гости мероприятия смогут не только приобрести продукцию фермеров, но и поучаствовать в культурной программе, в разнообразных мастер-классах, сфотографироваться в специально оборудованной фотозоне.

«Бульвар Строителей был выбран местом проведения не случайно. Данная площадка имеет хороший трафик посетителей – это популярное место для прогулок горожан и удобную транспортную доступность. При застройке фестиваля будет реализована крупнейшая экспозиция модульных конструкций. Всего в зоне фермеров будет использовано 100 современных ярмарочных прилавков, оборудованных для продажи фермерской продукции», – отметил директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин.

«Фестиваль фермерской еды «Своё» - это значимая поддержка для сельских предпринимателей и фермеров. Кузбасские фермеры производят широкий ассортимент свежей, натуральной и высококачественной продукции. Благодаря этому масштабному фестивалю городские жители смогут познакомиться с продукцией местных производителей. По опыту прошлого года, когда фестиваль «Своё» мы проводили впервые, могу сказать, что фермерская продукция пользуется большой популярностью у кемеровчан», - подчеркнул министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

В дни проведения мероприятий гостям фестиваля будет представлена культурная программа: запланированы выступления музыкальных и танцевальных групп – от фольклорных коллективов до современных кавер-групп. В зоне фудкорта будут работать предприятия общественного питания.