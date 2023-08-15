Кузбасский Следком доказал убийство 12-летней давности

Кузбасский Следком раскрыл убийство 12 - летней давности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого в 2011 году

Убийство жителя Мыски произошло 12 лет назад на одной из улиц города. Бездыханное тело 47-летнего мысковчанина с признаками насильственной смерти было обнаружено в феврале 2011 года.

- Следы крови привели на приусадебный участок одного из частных жилых домов, где накануне смерти находился потерпевший. Но хозяин дома тогда рассказал следователям, что знать не знает о случившемся, мол, спал накануне и понятия не имеет, кто находился на его участке. Достаточных данных, подтверждающих тогда причастность к смерти потерпевшего, именно хозяина этого дома, не было, и следствие приостановили, - рассказали в пресс- службе регионального Следкома.

Но чутье опытных криминалистов подсказывало, что мысковчанин юлит и всеми способами путает следователей. Шаг за шагом следователи снова собирали доказательства, еще раз допрашивали возможных свидетелей и очевидцев.

И через долгие годы силовики, наконец, зацепились за некоторые очень убедительные подробности случившегося. Причастность хозяина злополучного дома к убийству была в итоге полностью установлена.

- Со следствием мысковчанин не сотрудничал, опять врал. Запутался окончательно, уже рассказывал, что все-таки был знаком с потерпевшим, даже выпивал с ним, после чего товарищ ушел из его дома, а на улице его могли убить и, чтобы запутать якобы следы, во дворе его дома погрузить тело на тележку и вывезти. Все это опровергнуто крепкой доказательной базой, изобличающей обвиняемого в убийстве, - добавили в силовом ведомстве Кемеровской области.

Уголовное дело уже расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

69 - летнему мысковчанину грозит до 15 лет лишения свободы.