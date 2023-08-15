Ветераны СВО из Сибири стали в Кузбассе дважды героями

В Кузбассе стартовал "Кубок Защитников Отечества"

«Кубок Защитников Отечества» в Кузбассе стал и настоящим фестивалем, и своеобразным форумом, где бойцам помогли решить массу личных проблем.

Межрегиональные соревнования в Белове среди ветеранов спецоперации на Украине «Кубок Защитников Отечества» продлятся до 17 августа. Участие в них принимают свыше 100 спортсменов из 10 сибирских регионов: Кузбасс, Хакасия, Новосибирская, Томская, Иркутская области, Алтайский и Красноярский края, республика Тыва, Якутия.

Среди участников кавалеры «Ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством», награжденные медалью «За отвагу». Многие из них потеряли в боях на Украине конечности. Но ребята не сломились, ушли в спорт и показывают великолепные результаты.

Сегодня они соревнуются в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

Спорт помог выдержать

Легендарный участник батальона «Восток» Владислав Шинкарь - дончанин, кадровый офицер, защищал Донбасс с 2014 года. В 2015-м получил тяжелое ранение, лишился ног, но вернулся в строй.

- Меня комиссовали только 17-м. Многие спрашивали, как жить будешь дальше? Я сказал: «По полной!» и слово сдержал, занялся фехтованием, настольным теннисом, со временем переехал к тренеру в Омск, где живу по сей день. Свободно хожу на протезах, вожу машину, живу полноценной жизнью. Спорт еще больше помог не сломиться, остаться собой, - рассказал «Комсомолке» Владислав.

Во время встречи с боевыми товарищами здесь в Кузбассе еще раз говорит, как важно не уйти в себя, не спиться, не стать наркоманом.

Его поддерживает еще один гость и участник праздника Ринат Васильев, на спецоперации он с первых дней. В одном из боев десантник подорвался на мине, лишился обеих ног по самый верх. Крови потерял, как сам говорит, «тонну», но спортивная закалка помогла выжить. Встал на протезы, жмет штангу. Уже после ранения стал чемпионом мира по пауэрлифтингу.

Зал восхищен, он аплодирует ребятам стоя.

- Вы дважды герои, - говорит губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Первый раз там, на передовой, и сейчас, когда добиваетесь высоких результатов в мирной жизни, когда участвуете в нашем Кубке. Он первый в стране, а беловский спорткомплекс «Металлург», где мы находимся, один из немногих в России, где созданы идеальные условия для занятий спортом именно людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь учтены самые тонкие нюансы для вас, - отметил губернатор региона.

В Кузбассе как дома

Участники СВО условия оценили, сказали, что подобных сооружений не хватает в их регионах, но надеются на создание подобных центров в Иркутске, Новосибирске, Томске, Хакасии.

Ветеран СВО из Алтайского края Роман Пятчин поразился, насколько кузбасский спорткомплекс - многофункционален.

- Мы действительно чувствуем себя с ребятами здесь как дома. Спортивный инвентарь, площадки, снаряды, бытовые условия настолько комфортны, что хочется здесь остаться, и уж точно тогда попадем в сборную. К слову сегодня председатель паралимпийского спорта России Павел Рожков сказал, что по итогам Кубка, самых талантливых пригласят для участия на сборы национальной команды.

Роман - кавалер «Ордена Мужества». Награду получил за штурм стратегически важной лесополосы в Луганской народной республике. Лично из гранатомета подбил несколько десятков всушников, уничтожив их минометы польского производства. В бою был тяжело ранен, потерял треть левой ноги, ниже колена.

- Нас оставалось только трое, остальные полегли и получили ранения. Выбирались ползком, помогла подоспевшая артиллерия и авиация, - вспоминает боец.

В будущем вторичное протезирование ветеран спецоперации намерен проходить в Кузбассе. Он знает, что в Кемерове и Новокузнецке есть специальные центры.

- Они заточены не только под обычных людей, но и под травмированных солдат. Качественные протезы наши специалисты могут изготавливать конкретно под занятия спортом, - уточнил Сергей Цивилев.

Супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева - председатель российского фонда «Защитники Отечества», рассказала «Комсомолке» как родился Кубок.

Анна Цивилева уверена , что спорт спасает от самых тяжелых испытаний

- Посещая с Павлом Рожковым военные госпитали, мы поняли, что по-настоящему мотивировать жить дальше полноценной жизнью ребят, оставшихся без рук, ног, бойцов, получивших сильнейшие психологические травмы, поможет только спорт. Исходили также из конкретных примеров ветеранов Афганистана и Чеченской компании. Когда у людей, потерявших всякую надежду, вырастали крылья, - пояснила Анна Цивилева.

Не Кубок, а Форум

В рамках «Кубка Защитников Отечества» на полях спорткомплекса руководители Кемеровской области, организаторы соревнований, ветераны боевых действий и прославленные российские паралимпийцы провели открытый диалог с участниками СВО. Вопросы ветераны задавали самые разные, в основном проблемные, что придало беседе совершенно, особенную, доверительную атмосферу.

Некоторые бойцы, вернувшись домой, столкнулись с проблемой отказа банков в ипотечном кредите, а несколько добровольцев из числа первых, ушедших на СВО в ее начале, не могут найти соответствующие документы для положенных им льгот.

- Тот список, который мне предлагают предъявить для того, чтобы меня признали ветераном боевых действий, собрать просто нереально, - говорит один из штурмовиков-десантников.

Для решения проблемы Анна Цивилева тут же в зале представила свою команду российского фонда, чтобы бойцы на месте смогли обратиться к ним. В основном, как выяснилось, ребятам требуется юридическая помощь.

- Мы всем вам поможем, и совершенно бесплатно, для этого и создан фонд «Защитники Отчества», чтобы своих не бросать в самом большом смысле этого слова.

Правительство Кузбасса в свою очередь решит трудности кузбасских ветеранов с получением ипотеки на жилье.

- Вот это дело, я понимаю, - говорит кузбасский ветеран СВО Андрей. - Заручившись такой поддержкой, я теперь точно знаю, что получу «однешку». Дальше можно будет думать о личной жизни. Вот так, получается, спортивный праздник стал для нас еще и возможностью решить свои вопросы. И жить дальше хочется еще больше.

Как сообщил председатель Паралимпийского комитета России Павел Рожков, подобные «Кубки Защитников Отечества» в скором времени пройдут практически во всех регионах России.

-Турниры будут проводиться по такому же кузбасскому формату, а количество участников с каждым годом будет расти, - уверен почетный гость спортивного патриотического турнира.