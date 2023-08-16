Строительство новой объездной трассы возле Кемерова ведется с опережением графика

Открыть движение на Северо-Западном обходе Кемерова планируют уже в 2024 году. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Три года назад в планах дорожных работ на карте Кемеровского района появилась длинная линия, соединяющая два берега реки Томь, несколько федеральных и местных трасс. Эта «линия» получила название «Северо-Западный обход города Кемерово», а понадобилась она, чтобы разгрузить городской трафик и увезти из Кемерова все автомобили и большегрузы, следующие по трассе Новосибирск-Красноярск.

В 2021 году начались первые работы. Планируемый срок проведения строительных и дорожных работ на участке обхода – 5 лет и 7 месяцев. Но несмотря на то, что на сегодняшний день работы ведутся чуть больше двух лет, к октябрю 2023 года планируется завершить 80% дорожных работ.

2,5 млрд каждый месяц

Общая протяженность обхода – 47,8 километров. На данный момент на 27-ми километрах, которые я проехала на большом автобусе с коллегами журналистами и блогерами Кузбасса, уже уложены нижние и средние слои асфальтобетонного покрытия. Дорожниками проделаны работы по замене слабого основания грунта, устройству насыпи земляного полотна и укреплению обочин.

Работы ведутся без остановок: по технической дороге, параллельной обходу, вереницами ехали грузовики, на участках объекта встречалась разная техника – от катков до тракторов и неизвестных дорожных установок. Дорожники работают вахтовым способом – семь дней живут и трудятся на объекте, следующие пять проводят дома с семьями.

Для наращивания темпов работ были построены четыре быстровозводимых асфальтобетонных завода, которые работают исключительно на строительство Северо-Западного обхода.

Как рассказал генеральный директор подрядной организации АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий, в прошлом году было освоено 7 млрд рублей, в этом году – уже 21 млрд (примерно по 2,5 млрд в месяц). Всего на реализацию проекта выделено почти 50 млрд рублей.

Цыганов Дмитрий Сергеевич, заместитель генерального директора по строительству АО "Кемеровоспецстрой" рассказывает о строительстве. Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА.

Взрывать и строить

Этим летом неоднократно закрывали региональные трассы для проведения буровзрывных работ у берегов Томи. Дело в том, что одним из важнейших участков на обходе возле Кемерова будет и новый «Звездный» мост через реку.

На данный момент на строительстве моста завершены монтаж буронабивных свай и устройство фундамента десяти опор.

– Во второй половине октября начнем монтаж пролетных строений, чтобы в следующем году у нас остались только работы на верх мостового полотна: выравнивающие защитные слои, гидроизоляция, барьерно-перильные ограждения, асфальт, – рассказал Кирилл Рыльков, директор «Строительного управления №7.

Запуск движения по Северо-Западному обходу Кемерова планируется на 2024 год. Дорожные работы ведутся с опережением графика.