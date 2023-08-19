Следователи назвали возможную причину смерти мальчика в лесу в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе следователи продолжают проводить проверку по факту пропажи трех подростков в Тисульском муниципальном округе, двое из которых были найдены живыми, а третий - погибшим.

Напомним, 16 августа трое мальчиков - двое 13-летних и 15-летний - отправились в лес за шишками, однако к вечеру ни один из них домой не вернулся. Наутро 17 августа в полицию обратились с заявлением об их пропаже. Были организованы поиски, в которых приняли участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры, и к вечеру этого же дня двоих ребят помладше удалось обнаружить живыми примерно в 17 километрах от поселка Комсомольск в труднопроходимой тайге.

- Они пояснили, что отправились в лес за кедровыми шишками. Поняв, что заблудились, они вынуждены были ночевать в лесу под дождем, - рассказали в СУ СК России по Кузбассу.

Позже обнаружили и 15-летнего подростка, однако, к сожалению, погибшим. Предварительной причиной его смерти судмедэксперт называет общее переохлаждение организма.

Следователи продолжают проводить проверку с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, была назначена новая судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину гибели мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В следственном управлении Кемеровской области призвали как можно раньше сообщать о пропаже детей, поскольку чем раньше начинаются поиски, тем больше шансов найти ребенка и не допустить его гибели.

- Помните, если ваш ребенок в ожидаемое время не вернулся домой, не отвечает на телефон, о его местонахождении ничего не знают друзья и знакомые, то необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, - отметили в кузбасском Следкоме.