Кемеровчанка из-за ревности зверски убила и обокрала конкурентку

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове перед Рудничным районным судом предстала местная жительница, которая из-за личной неприязни и ревности убила свою знакомую, а после этого украла у нее драгоценности и телефон.

Как рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, кровавая разборка произошла еще утром 31 января. Кемеровчанка на почве ревности выследила свою конкурентку и начала избивать ее: она нанесла знакомой не менее семи ударов руками по голове, лицу и телу и около 20 раз ударила строительным канцелярским ножом в область шеи и левой кисти потерпевшей. В результате пострадавшая женщина умерла от глубокого резаного ранения шеи.

После совершенного убийства кемеровчанка сняла со своей жертвы два золотых кольца и золотые серьги и забрала ее телефон, а затем скрылась. Как выяснилось позже, драгоценности она сдала в ломбард.

- Из показаний подсудимой следует, что на почве ревности она хотела встретиться и поговорить с потерпевшей, несколько раз ударить ее, убивать ее она не планировала. В день преступления ждала потерпевшую, когда та будет идти на работу. Во время драки фигурантка нанесла ножом несколько ударов в область шеи потерпевшей. Удары наносила с силой, со злости, с целью наказать и причинить боль, убивать не хотела, - сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.

На судебном заседании агрессивная ревнивица свою вину признала частично, отметив, что никого не хотела убивать, только избить. Вину в краже кемеровчанка признала полностью и подтвердила, что золотые украшения сдала в ломбард, а украденный телефон был найден в ее квартире. В содеянном жительница областной столицы чистосердечно раскаивается.

Суд, в свою очередь, признал женщину виновной в убийстве и краже (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 158 УК РФ) и приговорил ее к шести годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.