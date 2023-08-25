Легкий подход к тяжелой технике

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие пять команд из регионов Сибири и Дальнего Востока. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

Холдинг «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» провели межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди горняков Сибири и Дальнего Востока.

Смотр состоялся уже в пятый раз. За победу боролись команды из Амурской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия и Кузбасса.

Уверенно смотрим в будущее

Федеральный холдинг «Русский Уголь» успешно работает уже более 20 лет. Его активы на сегодняшний день - 6 угольных разрезов в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Общие запасы превышают 1,4 миллиарда тонн угля.

В составе «Кузбасской Топливной Компании» - разрез «Виноградовский», две обогатительные фабрики, собственная железнодорожная инфраструктура, а также розничная сеть сбытовых компаний в четырех регионах Западной Сибири.

Как рассказал Владимир Коротин, генеральный директор АО «Русский Уголь», холдинг продолжает развивать производство. В частности, за первые шесть месяцев нынешнего года на 7% была увеличена добыча бурого угля в Красноярском крае:

- Если раньше к бурому углю у потребителей было несколько скептическое отношение, то сейчас за ним выстраиваются очереди. С учетом повышения спроса мы и дальше планируем наращивать объемы добычи этого вида топлива.

Сейчас «Русский Уголь» поставляют продукцию в российские регионы, а также в Индию, Китай и Марокко.

На предприятиях холдинга продолжается реализация инвестиционной программы по обновлению парка горной техники. Так, на разрез «Переясловский» в Красноярском крае в этом году поступили новые гидравлические экскаваторы, автосамосвалы БелАЗ, вспомогательная техника. В мае на разрезе введен в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный комплекс, благодаря которому вырастут объемы производства высококачественной товарной продукции.

«Кузбасская Топливная Компания» также сегодня в плюсе. По словам управляющего директора Евгения Дмитриева, за январь-июнь 2023 года добыча угля была увеличена на 18%, переработка - на 25%. В феврале нынешнего года на разрезе «Виноградовский» добыли 180-миллионную тонну угля, и теперь в планах в следующем году добыть уже 200-миллионную. Продукция поставлялась на нужды сектора большой энергетики, государственных структур, розничных потребителей и сектора ЖКХ, а также на экспорт.

Отметим, что по объемам добычи энергетического угля «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» сегодня находятся в пятерке крупнейших угольных компаний России (суммарный объем годовой добычи около 24 млн тонн с перспективой дальнейшего роста).

По объемам добычи энергетического угля «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» сегодня находятся в пятерке крупнейших угольных компаний России. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

Одной из мотиваций для дальнейшего развития угольных предприятий в последние годы стало проведение межрегионального конкурса профессионального мастерства. Как уточнил Владимир Коротин, руководству компаний он помогает понять, на каких предприятиях работают лучшие труженики, а горняки получают ценный практический опыт и имеют возможность во время неформального общения с коллегами из других регионов обменяться накопленными секретами мастерства. При этом организаторы стараются ежегодно добавлять новые номинации и усложнять задания. Так, в нынешнем году к конкурсу подключились железнодорожники, работающие в угольной отрасли:

Конкурс начался с представления команд. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

- У нас ведь важно не только добыть уголь. Чем быстрее ты отвезешь его потребителю, тем быстрее получишь деньги, а это - налоги, зарплата, развитие производства. Вот мы и предложили посоревноваться в скорости составления поездов. Полагаю, что участники получили интересный для себя опыт.

Также впервые на конкурс пригласили работников сбытовых угольных предприятий, благодаря труду которых добытое на разрезах «черное золото» поступает в 300 тысяч домохозяйств Западной Сибири.

У каждой команды была своя группа поддержки. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

Танцуют все

Как и в прошлом году, конкурс проводился на производственных площадках разреза «Виноградовский», который имеет самый большой спектр горной техники, в том числе мощные БелАЗы. Что, как показала практика, имеет важное значение не только для конкурсантов.

Зрителям тоже не пришлось скучать: для них устраивали конкурсы и дали возможность поближе познакомиться с техникой. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

За пять лет проведения конкурса выработалась хорошая - и, к слову, полезная - традиция: здесь не только соревнуются за призовые места и награды, но и стараются создать атмосферу семейного праздника. Вот и в нынешнем году поддержать соревнующихся пришли десятки взрослых вместе с детьми. Для них была устроена выставка техники, шоу мыльных пузырей и техно-шоу, фотозоны.

Хорошее настроение помогали создать симпатичные барабанщицы. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

- Увидеть технику, конечно, можно и на фотографиях, но куда интереснее иметь возможность самим залезть на нее, пощупать, посидеть в кабине водителя. Вот и мой пятилетний Антон с удовольствием попробовал порулить погрузчиком. Поначалу мне, как матери, было тревожно за него, но его подстраховал дедушка. Эмоции били через край, - поделилась впечатлениями Алеся Барсукова, сотрудница планового отдела разреза «Виноградовский».

Парад техники открыли мощные экскаваторы и бульдозеры. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

- Очень важно, что зрители могут оценить не только мастерство участников, но и масштабы и возможности техники, узнать что-то для себя новое, посмотреть шоу. Оказывается, и добыча угля может быть искусством, а бульдозеры, самосвалы и экскаваторы способны поразить танцами и даже трюками! - отметил Игорь Барсуков, ветеран шахтерского труда с двадцати двухлетним стажем.

Современная горная техника способна поразить танцами и трюками. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

День рождения - важный стимул

За победу в конкурсе профмастерства соперничали машинисты разных видов экскаваторов, бульдозера, погрузчика, водители карьерных автосамосвалов разной грузоподъемности, электрогазосварщики, машинисты тепловозов и составители поездов.

Десятки единиц самой разной техники приняли участие в параде. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

Каждое из заданий было максимально приближено к реальности. Хотя для зрелищности в них включают и элементы шоу. Так, машинистам бульдозера требовалось проехать импровизированный коридор и змейку задним ходом, попасть грузом точно в цель, открыть отвалом книгу. Последнее задание, как рассказал красноярец Андрей Лейман с разреза «Переясловский», оказалось очень сложным:

Танцы больших машин завораживают. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

- Из-за маленького размера книги машинисту ее плохо видно и приходилось по ощущениям действовать практически вслепую. Но я очень старался, потому что у меня был стимул: сегодня день рождения отмечает моя старшая дочка Лера, и очень хотелось сделать ей достойный подарок. Был у меня и личный стимул - я уже несколько раз участвовал в межрегиональных конкурсах, но выше третьего места пока не поднимался.

Перед зрителями разворачивалось представление, которое привлекало абсолютно каждого. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

У Андрея Леймана общий трудовой стаж машинистом бульдозера двадцать три года. При этом он, по его словам, охотно принимает приглашения участвовать в конкурсах профмастерства, соревноваться с молодежью - это дополнительный стимул к повышению уровня квалификации, побывать на площадке для обмена передовым опытом. И, конечно, он не исключает соревновательный дух. Отметим, что ему в нынешнем году доверили поднять флаг конкурса вместе с неоднократным победителем - кемеровским экскаваторщиком Александром Фроловым.

Участники демонстрировали просто ювелирное мастерство управления экскаватором. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

В итоге красноярец впервые занял второе место. И теперь надеется в следующем межрегиональном конкурсе стать первым. Пример для подражания у него, к слову, теперь есть: Эдуард Муравлев из Кузбасса.

Горняки на скорость грузили большой БелАЗ. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

За его плечами - 45 лет трудового стажа. Сегодня он - бригадир на десятикубовом экскаваторе ЭШ 10/70. Несмотря на солидный возраст и стаж работы, также с удовольствием участвует в конкурсах профмастерства. В первом для себя межрегиональном соревновании стал третьим, в прошлом году взял второе место. А нынче пришло и золото.

- Учиться нужно всегда, независимо от стажа работы и опыта, - так считает Эдуард.

Андрей Лейман впервые стал серебряным призером межрегионального конкурса. Фото: Пресс-служба компании «Русский уголь».

Победители конкурса, получат не только денежную премию, но и надбавку к зарплате в течение года. Также отличившиеся горняки будут отмечены ценными призами от партнеров «Русского Угля» и «Кузбасской Топливной Компании».