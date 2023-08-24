Гран-при конкурса женщин–ученых «Академина - 2023» присужден заведующим кафедрами КемГМУ Минздрава России

Участницами конкурса «Академина -2023» стали женщины-ученые из разных регионов России. Фото: ГПНТБ СО РАН.

Елена Брусина, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии КемГМУ Минздрава России, главный специалист-эпидемиолог Минздрава России по СФО, и Ольга Барбараш, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ Минздрава России, директор НИИ КПССЗ удостоены гран-при номинаций «Член – корреспондент РАН» и «Академик РАН».

Итоги конкурса, призванного популяризировать науку и продвигать карьеру женщин в сфере науки, профессионального образования и экономики, подвели накануне в Новосибирске на X Международном форуме технологического развития «Технопром – 2023».

По мнению Елены Брусиной, члена-корреспондента РАН, заведующей кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии КемГМУ Минздрава России, конкурс выполняет значимую миссию популяризации науки, доказательства того, что стереотипы и ограничения не могут стоять на пути стремления к знаниям и прогрессу. И особенно важно вручение престижной награды на таком масштабном мероприятии, посвященном обсуждению программ научно-технологического развития и принципов достижения технологического суверенитета.

Елена Брусина, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии КемГМУ Минздрава России, главный специалист-эпидемиолог Минздрава России по СФО. Фото: Оргкомитет конкурса «Академина».

Конкурс, организованный Новосибирским отделением межрегиональной общественной организации «Федерация женщин с университетским образованием» совместно с Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН, проводился в пятый раз. Его участницами стали женщины-ученые из разных субъектов РФ, представившие информацию о своих достижениях в научных разработках, трудах и публикациях; об участии в проектах, грантах и конференциях различного уровня и др.

Академик РАН, заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ Минздрава России Ольга Барбараш считает, что женщины, как и мужчины в науке преследуют одну цель - доказать или отвергнуть выдвинутую гипотезу и вряд ли предпочитают разные сферы научных интересов.

- Моя главная цель как ученого - довести мысль для реального воплощения! Ведь наши научные поиски направлены на снижение смертности и повышение качества жизни людей, живущих рядом. Однако в науке я выступаю еще и как наставник. Мне очень важно передать своим ученикам ответственность за выбор специальности, направления научного поиска, упорство в достижении цели, здоровый азарт в движении, - отмечает Ольга Барбараш, победитель конкурса «Академина -2023» в номинации «Академик РАН».

Ольга Барбараш, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ Минздрава России, директор НИИ КПССЗ. Фото: Оргкомитет конкурса «Академина».

Заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН академик РАН, д.х.н., профессор Ольга Лаврик, объявлявшая победителя в номинации «Академик РАН», пожелала участникам конкурса ничего не бояться, верить в свой талант и преодолевать любые преграды, которые возникают в научной карьере.

- Любая победа – итог длинного пути, преодоления, поиска. Она невозможна без единомышленников, коллег, учеников вклад которых в эту награду также велик и которым я выражаю свою благодарность. Вместе мы доказываем, что солидарность и поддержка друг друга — это ключевые факторы для достижения больших результатов.

Совсем недавно мы были с вами свидетелями того, как в одночасье маленький вирус может поставить под угрозу нашу жизнь, привычный уклад, все, что нам дорого. Моя цель в науке – искать эффективные пути защиты человечества от любых биологических угроз, - поделилась победитель конкурса «Академина – 2023» в номинации «Член-корреспондент РАН» Елена Брусина.