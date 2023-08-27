Вот это гости к нам: век назад кузбассовцы впервые увидели НЛО

Начало XX века. Салаир. Таким селение могли видеть с борта пролетавшего НЛО.

…1 августа 1909-го газета «Сибирская жизнь» напечатала заметку из Салаира с подзаголовком «Вероятно возд. шар». Хотя в описании было все, что намного позже и до сих пор стали называть НЛО (UAP, объектом все еще таинственным, недоказанным).

Но пошел уж 115-й год тому странному событию. И, казалось, давно ему поставлена точка.

Но Михаил Герштейн, географ, писатель, уфолог из Петербурга, председатель уфологической комиссии РГО (комиссия много лет работала с одобрения Академии наук СССР до закрытия), изучив полицейские, газетные архивы Российской империи, собрал досье на зашкаливавший по свидетельствам НЛО 1909 год! И случай кузбасский тоже вошел в его книгу «1909: всемирная «волна» загадочных аппаратов»... Так что это было?!

…Но сначала краткое пояснение Герштейна о той эпохе чистого неба Земли. Первый аэроплан же поднимется в Российской империи только осенью 1909-го. И то сначала машина приглашенного француза Леганье оторвется от земли лишь на два с половиной метра. А взлетит поздней осенью на рекордные 30 м, и ветер скинет в болото... И дирижаблей в стране на то время - два. И воздушных шаров – единицы, и те над столицами и южнее, а на восток, за Урал, не бывало.

И вот в ту пору таинственный объект появился в Ташкентском уезде 22 апреля. Потом над Семипалатинском. Над Ташкентом. Черкнул по Сибири. По Балтике, в Забайкалье, над Петербургом...

...И вот, когда он шел над Салаиром и против ветра и светил вниз… И те, кто на борту, начали разглядывать селение рудника в конце суток 24 июня. И все внизу уж спали или укладывались. Но кто-то заметил, что...

В 1909-м странный объект сначала был над Семипалатинском и о нем рассказала газета. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Луна рванула не туда!

...«Луна» взошла в разы больше обычного. И не поднялась над горой со старой горной конторой, а разорвала одеяло туч, сыплющих дождиком. И «луна», спускаясь по склону, повисела над самым высоким зданием (храмом). И над бронзовым человеком со свитком (так наверняка «прочли» памятник Александру II, давшему крепостным России и людям на руднике волю, и изучили его как среднестатистического, но явно важного землянина члены экипажа НЛО).

А потом «луна» наверняка свернула к подъемнику, к рабочей площадке. И прибудь в конце XIX века, застала бы пересменок, скрип телег с рудой... Но рудник, отпахав 115 лет и дав стране, по данным историков, 1,8 млн тонн серебросодержащих руд, а в итоге - 335 тонн серебра, уж лет двенадцать закрылся. И мужики разъехались на соседние копи да прииски. И в тот год шла очередная разведка золота в районе рудника и в тайге горели костры... И у костра или в Салаире «шар» в небе кто-то увидел. И в газету сообщил. И она сохранила, что «явление… наблюдалось в 12-м часу ночи на 25 июня… невооруженным глазом в течение ½ часа, находилось ближе облаков, совершенно скрывавших звезды и луну». И что это «...тожественное... корреспонденции из Семипалатинска». А что было над Семипалатинском? 1 и 2 июня в час ночи две ночи подряд появлялась светящаяся точка раза в четыре больше самой большой из звезд, летала с прожектором, вверх, вниз, вправо, влево и долго и вдруг исчезала.

А немного времени спустя, похоже, тот же объект заметили над Салаиром! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

…И Герштейн, собрав свидетельства 1909 года по стране, проверил наблюдения НЛО в том числе с помощью астрономической программы «Stellarium». И она показала: над еще «не полетной» страной, тем более на такой «удаленке» и в такой глуши, летали не звезды, не болиды…

И над Кузбассом тоже. По словам Герштейна, «... астрономическая программа не выявила на небе (над Салаиром. – Авт.) ничего, стоящего внимания». Единственная в ту ночь более-менее крупная звездочка Капелла на северо-востоке была все же слишком мала – «всего 0,55 звездной величины», и ее вряд ли могли принять за тот таинственный, близкий, светящийся и скоростной объект.

...А унесся объект от Салаира на северо-запад…

- И ушел, получается, в сторону Урского. А что мог искать? - размышляет краевед Ирина Богачева. - Разве что сканировал, в стороне Урского и золото, и много полиметаллов. На 1909 год эти руды там еще никто даже не открывал...

И вот после первого таинственного явления свидетельств в Кузбассе набралось немало. Но рекордное число веком позже, похоже, выпало на тот же маршрут – меж Беловом и Салаиром. Там женщина-очевидец за годы видела 22 НЛО.

Рекорд

- Сначала был страшный гул, а как стих он, я и подумала, не самолет ли, не вертолет за нами в лесу упал? И выбежала посмотреть, - рассказывает Светлана Барыбина про зиму 2010-го. – Стою, не верю: над лесом - «летающая тарелка», и из нее – луч, и им объект обшаривал лес. Внизу «тарелки» сверкало и было что-то типа сложенной опоры, и огни менялись зеленый, желтый... А как «тарелка» низко полетела от леса уже на наши крайние улицы, я и убежала в страхе в дом.

И тут проснулся, встал муж, подошел к окну. Позвал. С окна второго этажа заметил далекий, меж домами, красный отсвет, да неужто пожар.

- Мы и пошли туда, вдруг со всей округи одни мы только не спим, надо бы выяснить, предупредить. А идти далеко. А добрались, там, к счастью, народ, пожарные...

- Было 7.10 утра, мы тушили баню, я за гидрантом следил, замерз, сел в кабину, а повернулся к лесу... – вспоминает Александр, пенсионер, тогда водитель-пожарный. – И вижу: над лесом луч голубоватый, тонкий, словно лазер, словно ищет... Пригляделся и понял: в небе типа плоской «тарелки», без огней, она летела без звука, от нее шел луч и так было минут пять, потом НЛО ушло вверх и исчезло.

В 2010-м Светлана стала очевидцем пролета НЛО между Беловом и Салаиром и позже видела его не раз. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

...И про то НЛО Светлана даже мужу рассказала не сразу. Не поверил бы. И не верил 11 лет, как и в то, что жена по несколько раз в год с тех пор стала замечать в небе пролеты НЛО. Но в 2021-м сам увидел в новолуние на месте луны маскирующийся под луну объект с двумя прожекторами.

А летом 2022-го они НЛО увидели вместе.

- Мы за грибами ездили. Было поздно. И тут машина подломалась. И мы увидели у горизонта не один, а два НЛО, они формой, как груши, с верхом повыше, - буднично поясняет Светлана. - И оба НЛО тихо-тихо, тихо-тихо двигались и раз и исчезли. И тут машина наша завелась.

В 2010-м. Сотрудник МЧС, видевший тот же объект в небе, что и Светлана, рисует его. Фото: Алексей БАЛАЦКИЙ,

О главном

Только вместе. Почему?

Интерес к тайне НЛО в последние годы растет.

В 2021-м в США сенат получил от военных отчет о НЛО (UAP) за 15 лет. В нем в 18 случаях UAP продемонстрировали сверхполеты, не доступные людям. И в 2022-м NASA объявило о создании группы по изучению UAP (НЛО). И в Японии в 2022-м НИИ НЛО заявило: из 452 свидетельств четыре фото и одно видео, «крайне вероятно, НЛО».

Так «неопознанные летающие объекты» и сейчас особенно - это что, внеземная техника? И их и правда стало много?

- Тема изучения НЛО сейчас мощно зазвучала, потому что она снова обсуждается в правительственных органах США. А так как весь мир в основном равняется на США, результат налицо, - поясняет «Комсомолке» Михаил Герштейн. – И что касается НЛО в целом, мы можем сказать лишь то, что они не принадлежат нашей планете. А дальше возможно что угодно - и иные планеты, и иные вселенные, и измерения, и времена. Мне лично нравится вариант «аппараты существ с планет другой вселенной с иным ходом времени», но не факт, что я прав.

Само наличие неопознанных летающих объектов сомнению не подлежит. Существуют десятки и сотни, может быть, даже тысячи исторических источников, косвенных и побочных материалов. Такое впечатление, что человечество и НЛО связаны очень тесно. Причем настолько тесно, что гибель человечества может оказаться и гибелью и для этих существ... А зная, как феномен НЛО тесно связан с людьми, можно сказать, что это очень важно для познания нашего места в мире и, возможно, для жизни и развития всего человечества.

И еще... Имеется такой исторический момент. Наблюдения НЛО с точки зрения описания их внешнего вида, конструкции очень часто предшествуют техническому развитию человечества. Подобного рода как бы опережение человеческого технического прогресса, если не подсказывание ему каких то шагов в области техники, для чего то делается. Подобного рода взаимодействие человечества с НЛО говорит о том, что техническое развитие человечества по каким то причинам выгодно этому феномену.