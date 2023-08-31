Кузбасские города становятся самыми привлекательными в Сибири.

Моногорода Кузбасса становятся одними из самых привлекательных городов в Сибири

Кузбасский город Осинники за последние два года стал одним из самых кривых моногородов не только Кузбасса, но и Сибири. Об этом «Комсомолке» рассказали его гости, семья Тупиковых их Красноярского края.

- Мы часто путешествуем, в последнее время, в основном по небольшим городочкам и поселкам. Проехали всю Сибирь, Иркутскую область. И особенно отметили Осинниковские скверы и парки. Настолько уютные комфортные для человека, - рассказала «Комсомолке» жительница Абакана Наталья Тупикова.

Глава города Игорь Романов подтвердил, что в последние годы благоустройство городских территорий в приоритете.

- Город преображается за счет озеленения, мини - парков и скверов, появляются спортивные площадки. Вот скейт - зону, например, оборудовали у местного стадиона, - уточнил Игорь Романов.

Активно в Осинниках развивают и социальную инфраструктуру. К примеру, сейчас на улице Ефимова по региональной программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2025 годы строят новый детский сад.

- Только его необходимо построить раньше срока до конца этого года, а в январе-феврале следующего года открыть,– отметил по время рабочей встречи с Игорем Романовым Сергей Цивилев.

Глава Осинников сообщил губернатору о завершенном ремонте школы и ремонте спорткомплекса «Шахтер».

- Мы стареемся развивать и совершенствовать город комплексно. Очень важный вопрос с ветхими домами. Мы расселяем людей оттуда в новые многоэтажки, три построены в последние годы. К тому же недавно сдали 117- квартирный дом для детей-сирот. В следующем году сдадим еще две многоэтажки, - пояснил Игорь Романов.

Глава региона сказал, что город развивается, не просто динамично, а многофункционально.

- Приведены в порядок улицы Победы, Кирова, завершен ремонт участка дороги по улице Ленина, идет постепенная замена остановок общественного транспорта, обновлено 95% светофоров. Кроме того в Осинники поступили 8 трамваев и 14 автобусов. Город развивается очень достойно, - подчеркнул Сергей Цивилев.