В Кемерове открыли филиал института сценических искусств. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В понедельник, 4 сентября, в Кемерове открыли новый корпус Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). В нем будут обучаться 170 студентов по семи направлениям.

- Мы готовим будущих актеров и режиссеров драматического театра, телевизионных постановщиков, сценографов, театральных художников, продюсеров и театральных критиков. Новый корпус открывает также новые возможности для музыкантов, композиторов, художников. Здание РГИСИ многофункциональное, оснащено современным светом, звуком, компьютерной техникой, самым передовым сценическим и музыкальным оборудованием, - рассказала «Комсомолке» ректор кузбасского филиала РГИСИ Марина Межова.

Полноправными хозяевами нового здания кузбасского культурного кластера стали 170 юных талантов. Все они выбрали творческую профессию, что называется, по зову сердца.

- Я с детства хотел играть в театре, притягивала сама атмосфера сценического пространства. Первая работа уже состоялась, сыграл в спектакле «Каштанка». Параллельно осваиваю монтаж декораций, световую и звуковую режиссуру, - рассказал абитуриент Станислав Ключенков.

Парень еще год будет заниматься в школе креативных индустрий, созданной на базе института.

Станислав первый артист в роду. А вот его партнерша по школе Анисия Михалева - театралка в третьем поколении.

- Мои дедушка с бабушкой - народные артисты Евгений Шокин и Лидия Цуканова - гордость нашего драматического театра. Их дочь, моя мама Василиса, - театральный педагог нашей школы. Ничего другого в этой жизни, кроме сцены, не вижу. Театр - весь мой смысл, - уверена девушка.

Во время экскурсии по ин

Театральный занавес стал для студентов главными воротами в творческую жизнь. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

ституту губернатор Кузбасса, принявший участие в торжественном открытии РГИСИ, заглянул в мастерскую сценического боя, где как раз студенты отрабатывали контактную схватку. Молодые актеры так правдоподобно дрались, что Сергей Цивилев искренне поинтересовался: «Вам действительно не больно, ребята?».

- Ни капельки, - ответил с улыбкой один из актеров.

- А как же вы такого чуда достигаете?

- Тренировками, - добавил педагог. - На самом деле, это не удар, а смягченный шлепок, от него максимум небольшое жжение, проходящее в две секунды. А ощущение у зрителей и у вас вот, как будто бьют по-настоящему. Вот такое чудо.

Уже на сцене губернатор сам открыл гостям еще одну тайну.

- В Кемерове на базе нашего культурного кластера, куда входит и РГИСИ, мы откроем самую передовую в России киностудию «Кузбассфильм», где будем снимать документальные и художественные ленты. Уверен, развитие нашего кластера и в целом культуры в Кузбассе стимулирует развитие всего нашего промышленного региона. Ведь только высокообразованные, культурные, начитанные люди, ценящие театр, музыку, могут строить и развивать такой крупный регион, как Кузбасс, - отметил Сергей Цивилев.