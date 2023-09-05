Прозрачность выборов в Кузбассе обеспечат КОИБы, видеокамеры и общественные наблюдатели. Фото: Избирком Кузбасса.

8, 9 и 10 сентября в Кузбассе пройдут выборы губернатора депутатов Законодательного Собрания, а в ряде муниципальных образований – еще и выборы в органы местного самоуправления.

Во вторник, 5 сентября, кузбасским журналистам во время пресс-тура на примере избирательного участка в гимназии № 42, расположенной в кемеровском жилом районе Лесная поляна, рассказали о том как в ближайшие выходные пройдут предстоящие выборы губернатора и местных депутатов.

- Оформление, смотрите, как на входе, должно быть не только красочным, но и содержательным. Даты голосования, номер участка крупными буквами. Чтобы люди знали - они пришли именно по адресу, - рассказала председатель регионального Центризбиркома Светлана Демидова.

Уже в школе она показывает информационные стенды с адресами избирателей и регламентирующей документацией - законами области о выборах губернаторов, депутатов, органах местного самоуправления.

- А вот это специально разработанная для слабовидящих памятка с шрифтом Брайля, - дополняет бессменный секретарь избирательного участка Елена Козлова. - Мы поименно знаем этих людей на своем участке. Избирательная компания по сути уже началась 30 августа, с этого момента раздаем горожанам приглашения, работаем с теми, кто хочет открепиться или прикрепиться к нашему участку, со стариками, многодетными матерями, людьми которые в силу болезни не смогут сами прийти проголосовать. К каждому мы придем со специальным прозрачным, опечатанным ящиком.

Елена Козлова уточнила: право организовывать домашние выборы имеют либо два члена комиссии и один наблюдатель, или два наблюдателя и один член комиссии.

Подробная информация о кандидатах в губернаторы и депутаты Законодательного собрания еще на одном стенде. О них здесь все - где родился, учился, работал и продолжает трудиться, данные о доходах, семье.

Проголосовать за кандидатов, кстати, можно на трех бюллетенях хоть галочкой, хоть крестиком, хоть кружочком и даже цветочком.

- Вы не поверите, вот какой хотите знак, такой и ставьте, нарушений не будет. А вот если знак выйдет за поля квадратика, бюллетени посчитают недействительными, - пояснил руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами в Кузбассе, председатель региональной Общественной палаты Владислав Овчинников

Важный элемент выборов - автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы.

Комплексы дают оперативность подсчета голосов, что, в свою очередь, позволит быстрее определить итоги выборов. КОИБы невозможно обмануть, например, запустить в него не заполненный бюллетень или документ сразу с двумя галочками. Он тут же возвращает такие листы обратно.

- Автоматизированными комплексами подсчета голосов оснащены 140 крупнейших избирательных участков региона, - отметила Светлана Демидова.

Особое внимание на выборах, по словам председателя кузбасского избиркома как всегда, уделено безопасности. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации, а также металлодетекторами оснащены все 1604 участка.

Премьера нынешней избирательной кампании - фото – и видеосъемка станет возможна лишь с определенной точки, чтобы не мешать работе комиссии.

И общественные наблюдатели будут работать в этот раз абсолютно на всех участках. Рекордное количество за всю историю выборов - свыше четырех с половиной тысяч человек. Это люди разных возрастов и профессий, - студенты, служащие, работники предприятий, пенсионеры.

- Радует, что жители с удовольствием соглашаются нам помогать абсолютно бесплатно. Это и есть настоящее волонтерство, - отметил Владислав Овчинников.

Кроме этого, контролировать сентябрьские выборы будут наблюдатели от политических партий и от кандидатов.

- Региональные выборы в Кузбассе становятся как в хорошие времена настоящим праздником. На участках будут работать творческие коллективы, развернутся всевозможные ярмарки. Будет душевно, - добавила Светлана Демидова.