«Акулы приняли катамаран за кита»: известный кемеровский путешественник прокомментировал нападение акул на сибирскую кругостветку в Тихом океане

Павел Гридин в 2010 году отправился в кругосветное путешествие на надувном тримаране. Фото: Архив Павла ГРИДИНА.

Посреди Тихого океана завершилась кругосветная экспедиция на катамаране с сибиряками - томичом и новосибирцем - на борту, стартовавшая в июле 2021 года. Прервали экспедицию посреди океана бразильские светящиеся акулы или по-другому куки-каттеры.

- Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса, — говорится в сообщении томского отделения Русского географического общества.

Акулы атаковали катамаран экспедиции два дня подряд – 4 и 5 сентября. После первого нападения пострадал задний левый баллон катамарана, но путешественникам удалось еще продержаться почти сутки и проплыть порядка ста миль. Второго нападения, после которого пострадал правый баллон, катамаран уже не выдержал и начал тонуть. Путешественники подали сигнал SOS, а также связались со спасательной службой Австралии. Мореплавателей вместе с вещами поднял на борт подоспевший на помощь сухогруз, чтобы доставить их в Брисбен. Катамаран спасти не удалось.

Известный кемеровский путешественник Павел Гридин, в числе первых в 2010 году отправившийся в похожее кругосветное путешествие на тримаране, прокомментировал нападение акул на плавательное средство сибиряков.

Павел Гридин в компании Анатолия Кулика и участников нынешней экспедиции - Евгении Ковалевского и Станислава Березкина побывал в кругосветке. Фото: Архив Павла ГРИДИНА.

- Эти акулы для человека не опасны - они питаются кожей китов, и катамаран наших ребят они просто приняли за кита, вот и атаковали его, - говорит Павел Гридин. - С нашей экспедицией тоже была такая ситуация, но нам повезло больше, мы заклеивали тримаран и плыли дальше. А здесь у ребят просто не оказалось возможности починить судно. Хотя с учетом нашего опыта, этот катамаран подготовили к плаванию по совету Анатолия Кулика - сделали двойное дно. И, насколько мне известно от самих ребят, это поначалу помогало. Да, первые акулы, которые напали, поняли, что ошиблись, испугались, но потом, видимо, в дело вступили непуганые куки-каттеры покрупнее, которые смогли откусить резину.

В настоящее время Русское географическое общество решает дальнейшую судьбу экспедиции.