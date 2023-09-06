Аферисты вынудили жительницу Кузбасса продать две квартиры за бесценок

Аферисты вынудили кемеровскую пенсионерку продать две квартиры за бесценок. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Настоящий остросюжетный многосерийный фильм разыграли аферисты с жительницей Кузбасса в главной роли. Сначала пенсионерка отдала им все накопления и взятые в банке кредитные деньги, а потом продала две своих квартиры за бесценок. Ей пообещали вернуть все за несколько дней. Но денег Лидия Николаевна так и не увидела. Эта история длилась два месяца.

«Вы в опасности!»

В конце июня 77-летней пенсионерке Лидии Николаевне с неизвестного номера позвонил якобы сотрудник кузбасской полиции Юрий Александрович Бирюков. Мужчина сообщил, что все денежные накопления женщины в опасности. Мол, некая мошенница Золотова, получив доступ к ее персональным данным, принялась оформлять в банках крупные кредиты.

- Чтобы покрыть эти кредиты, нужны для начала 300 тысяч, а мы через специальные счета все закроем. Не беспокойтесь, деньги вам через несколько дней, когда преступницу поймаем, все вернут на карту. Вы станете участником настоящей спецоперации по поимке опасной мошенницы, - пояснил «полицейский».

Не дав старушке опомниться, он взял с нее устную аудиорасписку, попросив по телефону три раза произнести слово «согласна», и уточнил, что удаленно - по мессенджеру WhatsApp - помогать закрывать кредиты будет его помощница Алина.

Планомерно день ото дня женщина под диктовку Алины снимала и переводила на «безопасные» счета все новые и новые суммы, отправив мошенникам в общей сложности два с половиной миллиона рублей.

Вы же не хотите остаться на улице

Лидия Николаевна так поверила своим «спасителям», что по ходу общения с ними рассказывала о себе все новые подробности. О том, как работала всю жизнь в поликлинике фармацевтом, про счастливую жизнь с мужем, с которым сейчас временно вынуждена жить отдельно, он - на Ленинградском проспекте в квартире - «однушке», она - на улице Ворошилова в трехкомнатной.

- И кто, где, с кем прописан? - интересовался мужчина.

- Дочка у меня, хотя живет отдельно, муж там, на Ленинградском, но обе квартиры оформлены на меня, - отвечала пенсионерка.

- Ну, конечно, что я спрашиваю, все верно, - выдал новую легенду Бирюков. - Забыл вас предупредить, Золотова, стерва такая, уже и квартиры ваши продать хочет. Но мы ее, мошенницу, опередим. Вы же не хотите без жилья с мужем остаться?

- Да не дай Бог, Юрий Александрович, миленький. Помогите, - взмолилась Лидия Николаевна.

Бирюков в считанные часы приставил к женщине свою «сотрудницу под прикрытием», некую Светлану. Она мигом организовала визит мужа пенсионерки к нотариусу, где беспомощный, ничего не соображающий после инсульта старик под диктовку подписал все документы. Причем в силу болезни, чего юристы не могли не заметить, только с третьего раза. А следом из маминой квартиры выписали и дочь пенсионерки под предлогом, что она там давно не живет.

Печальный финал

- Во время всей этой истории мама избегала встреч со мной, вероятно, не хотела нарушать тайну «спецоперации». Окончательно я все узнала, когда не смогла открыть дверь ее квартиры, а в почтовом ящике нашла уведомление из суда о моей выписке. Маму нашла у папы. Она врать-то не умеет, поэтому ее словам о том, что они решили на старости лет жить вместе в однокомнатной квартире, не поверила. А позже обнаружила за диваном целую папку документов о продаже двух квартир. С чеками, талонами, доверенностями, расписками и прочими документами. Заявила в полицию. А потом и мама опомнилась. Мне позвонили из полиции, говорят, ей там, в отделении, стало плохо, - рассказала «Комсомолке» дочь потерпевшей Оксана.

Первую квартиру женщина при ее реальной стоимости в шесть миллионов продала всего за три, вторую за два с половиной миллиона, хотя действительная ее цена как минимум на миллион выше.

- Можно было, конечно, не съезжать, дождаться суда, но мама была подвержена сильнейшему давлению со стороны новых собственников, - добавила Оксана.

Все вырученные от продажи квартиры деньги под контролем псевдополицейского и Светланы Лидия Николаевна перевела тоже безвозвратно на «безопасные» счета. Как выяснили позже полицейские, деньги ушли в недружественные страны.

Только бы жили

Сейчас пенсионерка вместе с мужем живут у дочери в «двушке» на Южном. Оба чувствуют себя крайне плохо.

- Знаете, я каждый раз ложусь спать и прислушиваюсь к стене - дышат ли мои родители, живы ли они. Здесь, конечно, нечего сказать, подали в суд, наняла адвоката. Следователи приняли заявление и занимаются нашим делом. Есть ли шанс? Наверное, надо надеяться. Мне же просто спокойно, что родители в тепле, с крышей над головой, со мной, - говорит дочь.

Кстати, Светлану нашли, но она утверждает, что сама стала жертвой обмана этих же аферистов, которые вслепую использовали ее за вознаграждение в «спецоперации».

Надежда есть

Независимый юрист Тамара Владимирова считает, что однокомнатную квартиру, где все еще остается, прописан муж Лидии Николаевны, можно попытаться отсудить. А вот трехкомнатную вернуть шансов почти нет.

- Все по закону, не подкопаешься. А вообще, в течение, если не ошибаюсь, года сделку вполне можно оспорить по 179-й статье Гражданского кодекса РФ - «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств». Надо только найти очень хороших адвокатов, - пояснила юрист.

В свою очередь, один из кемеровских психотерапевтов уверен: если бы изначально на счету пенсионерки не было бы крупных сумм, она бы никогда не попалась на эту мошенническую схему.

- Мошенник о ее накоплениях, конечно, не знал, он действовал на удачу и поймал женщину на эмоциях. Слышать раньше по телевизору или из газет о мошенниках - это одно, а когда все в реальности происходит, человек со слабой психикой, да еще пожилой, теряется и верит, - пояснил «Комсомолке» специалист одной из кузбасских частных клиник Николай Стенин.

БДИ!

Как не стать жертвой обмана?

Несколько советов, которые могут помочь уберечь деньги

Любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, нужно перепроверять по официальным контактам организации.

Совет №1

Прежде всего, выясните, кто вам звонит: спросите фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета «сотрудника правоохранительных органов». Мошенники после этого обычно кладут трубку.

Совет №2

Если с первым этапом проверки звонящий справится, попросите его прислать официальную повестку. Жулик скажет, что вопрос слишком срочный и не терпит отлагательств, а настоящий полицейский согласится направить документ.

Совет №3

Реальный сотрудник правоохранительных органов никогда не будет запрашивать полный номер банковской карты, CVV-код и код из СМС. И никогда не попросит отправить деньги в «защищенную ячейку» или на «безопасный» счет.