На выходных в Кузбассе ожидаются первые заморозки

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На этой неделе кузбассовцев ждут первые ночные заморозки. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

С наступлением календарной осени теплая погода стала постепенно уступать место холодному ветру и дождям. В Кузбассе похолодало, по утрам стали наблюдаться туманы, а на смену коротким летним дождям пришли осенние, затяжные. В ближайшее время в ночные часы температура по области будет понижаться до +2...+7 градусов, а местами ожидаются первые заморозки – до -3 градусов. При этом в дневное время будет по-прежнему относительно тепло.

Так, в пятницу, 8 сентября, ночью ожидается температура +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Ночью и утром возможны туманы.

В субботу, 9 сентября, ночью похолодает до +2...+7 градусов, местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах +13...+18 градусов. Ветер сохранит свое направление, но немного утихнет: порывы будут до 12 метров в секунду. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем - по всему Кузбассу. Возможны грозы, туманы.

В воскресенье, 10 сентября, ночью прогнозируется температура как в предыдущие сутки, днем потеплеет до +15...+20 градусов. Ветер подует восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, сентябрь обещает быть в пределах климатических норм и в температурном фоне и осадках.