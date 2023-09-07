Горняки СУЭК-Кузбасс – победители «Игр титанов»

Фото: пресс-служба СУЭК.

Масштабные соревнования собрали более 640 спортсменов, объединенных в 16 команд, и 1 200 болельщиков со всей России, от Кузбасса до Приморья. В числе участников - представители горнорудного, энергетического, логистического, сервисного дивизионов СУЭК. Спортсмены соревновались в семи дисциплинах - это мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, прыжки на скакалке, прыжки в длину с места.

Фото: пресс-служба СУЭК.

На торжественной церемонии открытия «Игр титанов», состоявшейся на Центральном стадионе Красноярска, генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин подчеркнул, что спорт является неотъемлемой частью жизни, без него невозможны трудовые успехи. Спартакиада способствует объединению регионов и людей, позволяет почувствовать себя частью команды. Каждое предприятие СУЭК имеет свою спортивную команду, которая участвует в соревнованиях разного уровня, включая городские, региональные и корпоративные.

«Игры титанов», организованные по самым высоким стандартам, проходили в напряженной борьбе, требующей для достижения успешного результата максимальной отдачи сил. Тем весомей успех команды «Кузбасс 1», уверенно занявшей первое место в итоговой таблице Спартакиады. Завоевано золото в прыжках со скалкой. Серебро – в шахматах, настольном теннисе, легкоатлетической эстафете 4Х50 метров и прыжках в длину с места. Бронза – в мини-футболе. Причем, в этом виде спорта чемпионами стали футболисты из команды «Кузбасс 2», также составленной из сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс». В медальной копилке «Кузбасс 2» еще и серебро в перетягивании каната.

Фото: пресс-служба СУЭК.

- Отбор на соревнования у нас в компании был очень жесткий. Готовились по всем видам серьезно. Поэтому и выступили достойно. Спасибо Красноярску за теплый прием, Спартакиада прошла на высшем уровне. Такие мероприятия помогают найти новых друзей и получить новые впечатления. Я считаю, что такие встречи должны стать ежегодными, — прокомментировал легкоатлет, начальник смены разреза «Заречный» Илья Елисеев.

- Отличные соревнования. Они помогают действительно ощутит себя частью большой компании СУЭК. Все масштабно, позитивно, эмоционально. Когда шел парад представления команд, у меня даже слезы выступили, - поделились своими впечатлениями чемпионка по прыжкам на скакалке, экономист Технологической связи Светлана Шубенкова.

Спортсмены выразили огромную благодарность и своим болельщикам за дружную активную поддержку на всех этапах соревнований.

Фото: пресс-служба СУЭК.

Отметим, что по общим результатам Первой Всероссийской спартакиады СУЭК второе место досталось команде энергетического дивизиона, также из Кемеровской области. Третье место заняла команда красноярских угольщиков, являющихся хозяевами спортивных площадок.