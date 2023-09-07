Система «Стоп-дубль» избавит мобильных избирателей на выборах в Кузбассе от двуличности

Система "Стоп-дубль" избавит мобильных избирателей в Кузбассе от двойного голосования

Системы «Стоп - дуль» на предстоящих выборах в Кузбассе не дадут мобильным избирателям проголосовать дважды.

Как рассказала «Комсомолке» председатель кузбасского Центризбиркома Светлана Демидова, такие системы будут внедрены на 100 избирательных участках. Со временем их станет в регионе значительно больше.

- Система «Стоп-дуль» создана для максимальной прозрачности выборов, прежде всего. Ведь не все избиратели пожелавшие проголосовать в других городах и районах области могут поступить честно и опустить в урну только один бюллетень. Но систему не проведешь. «Стоп-дубль», кстати, очень хорошо зарекомендовал себя и в нашем регионе, и по всей России. Система не дала ни одного сбоя - уточнила Светлана Демидова.

Она отметила, что за четырех кандидатов в губернаторы, пять политических партий и 259 «одномандатников» смогут проголосовать свыше 1 миллиона 900 тысяч кузбасских избирателей.

- На 1 604 участках выборы обеспечат свыше 17 тысяч членов избирательных комиссий, - добавила руководитель кузбасского избиркома

На 100% готова система безопасности. На участках будут дежурить сотни сотрудников полиции, участки уже оснащены онлайн видеонаблюдением, камерами фиксации.

- Как отметил председатель Общественной палаты региона Владислав Овчинников, безопасность выборов, их прозрачность обеспечат также общественные наблюдатели.

- Они в своих соцсетях в онлайн режиме будут сообщать людям о том, как проходит голосование, мнения людей, наблюдателей от партий и самих кандидатов.

- Уже создана специальная мобильная ситуационная комиссия, которая в случае возможных инцидентов и нарушений в течение получаса готова прибыть на конкретных - уточнил Владислав Овчинников.

Большое внимание избирком уделил маломобильным кандидатам. Для слабовидящих разработаны специальные бюллетени с крупным шрифтом, а для совсем незрячих с шрифтом Брайля. Для людей с нарушениями опорно - двигательного аппарата, предусмотрели более широкие кабинки для голосования, поручни и пандусы.

- Привлекли и волонтеров из числа школьников и студентов. Их количество в нынешнюю избирательную компанию будет гораздо выше, чем раньше, - отметил Владислав Овчинников.