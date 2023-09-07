В Кузбассе из окна жилого дома выпала четырехлетняя девочка

В Кузбассе из окна выпал ребенок

В Киселевске из окна одного из жилых домов выпала четырехлетняя девочка. Ребенка срочно доставили в больницу.

Пока родители готовили обед на кухне, девочка играла со своим шестилетним братом у окна в комнате. Во время игры она забралась на подоконник, открыла окно и попыталась выглянуть в него на улицу. Но, не удержав равновесие, упала вниз. К счастью семья живет на первом этаже, поэтому травмы оказались неопасными - ребенок получил ссадины и ушибы. Родители самостоятельно отвезли её в больницу.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, в этом году из окон жилых домов в городах Кузбасса выпали 11 детей. В одном случае прохожий мужчина заметил девочку на карнизе третьего этажа и успел поймать. Причем, сделал это так ловко, что малышка отделалась лишь ссадиной на коленке и несколькими царапинами. Оказалось, что четырехлетняя девочка осталась под присмотром 12-летней сестры, когда мама уехала на дачу к бабушке. Еще один четырехлетний мальчик из Новокузнецка облокотился на москитную сетку и улетел вниз. Ребенок тоже выжил. В июле сразу два ребенка выпали из окон. Мальчику из Ленинска - Кузнецка повезло, он выжил, а вот маленькая девочка из Междуреченска погибла.

В региональном силовом ведомстве родителей малолетних детей еще раз призвали к внимательности и ответственности.

- Не оставляйте детей без присмотра у открытых окон. Установите на них специальные замки и решетки, отодвиньте от окон мебель, и ни в коем случае не показывайте ребенку, как открывается окно. Не держите ребенка на руках около открытого окна, не надевайте на них москитные сетки, которые на самом деле не способны выдержать вес ребенка, - предупредили жителей Кузбасса полицейские