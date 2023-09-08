На выборах в Кузбассе проголосовал 102-летний избиратель

102-летний ветеран из Кузбасса Георгий Койнов стал самым возрастным избирателем в регионе.

На выборах губернатора и депутатов законодательного собрания Кузбасса проголосовал самый возрастной избиратель региона, 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Георгий Койнов.

Георгий Константинович, голосовал в родном Гурьевске, где долгие годы работал прорабом местного стройуправления.

- Мы строили дома, школы, детсады, больницы, где в дни выборов тогда работал, кстати, секретарем избирательной комиссии. Ну что вы, это был всегда праздник, общения много. Агитировали по дворам, прямо на улице. Вот бы вернуть, - говорит Георгий Константинович.

Сегодня он не скрывает, что голосует за власть. Считает, что она делает жизнь людей, лучше.

- Мы никогда не были обделены вниманием, а сейчас особенно. Есть возможность лечиться полноценно - больницы современные, санатории. И главное для детей все. Ведь смотрите, сколько детсадов построено по области. Даже мы столько не строили в лучшие советские времена, - рассказал Георгий Койнов.

Георгий Константинович, голосовал, как сам говорит, с песней. С той самой «Катюшей» что пел в отборочном туре Всероссийского фестиваля «ПесниZаРодину» вместе с воспитанниками местной музыкальной школы.

- Песня и жить, и голосовать, как оказалось, помогает. - Вот у меня сегодня праздник, ведь мой голос поможет решить что-то важное в нашей стране. А вообще я голосую уже почти 80 лет своей жизни. И сегодня первый раз с привилегией - у себя дома - поделился с «Комсомолкой ветеран.

Выборы губернатора и депутатов Кузбасса проходят в Кузбассе с 8 по 10 сентября на 1604 избирательных участках с 8.00 до 20.00 по местному времени.

На территории участков для людей организованы всевозможные ярмарки сувенирной продукции. На некоторых участках отрыта продажа продуктов питания, в частности овощей и кондитерских изделий. А на кемеровской избирательной участке № 344 открытом в гимназии № 41, работал центр букроссинга, где представили более 100 книг. Любую из них избиратели могли взять абсолютно бесплатно.