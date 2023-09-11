Фото: Центризбирком РФ.

Сергей Цивилев победил на выборах губернатора Кузбасса с 85,24%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 100% протоколов.

За действующего главу региона отдали свои голоса 1 315 968 человек.

Напомним, что в выборной гонке участвовали четыре кандидата. На втором месте оказалась Екатерина Грунтовая, представляющая КПРФ - у нее 5,07% голосов. На третьей строчке – Станислав Карпов от ЛДПР (4,55%), на четвертой - представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Юрий Скворцов (3,56%).

Помимо губернатора жители Кузбасса выбирали депутатов областного парламента. В заксобрание голоса распределились так: «Единая Россия» (69,42%), ЛДПР (9,3%), КПРФ (8,87%), «Справедливая Россия» (5,41%), «Новые люди» (5,36%).

Фото: Центризбирком РФ.

По данным на 18:00 10 сентября, явка на выборах в Кузбассе составила 79%.