Синоптики Кузбасса пообещали теплую погоду во второй декаде сентября

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практически всю вторую декаду сентября в Кузбассе будет теплая погода, характерная для «бабьего лета». Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ближайшие дни в регионе будет стоять хорошая осенняя погода. Исключением станет вторник, 12 сентября – он будет дождливым и прохладным за счет северо-восточного ветра. Небольшие дожди также пройдут по области в среду, но в остальные дни будет преимущественно без осадков. В ночные часы основной температурный фон +2... +7 градусов, днем около +15... +20.

Так, во вторник, 12 сентября, температура днем составит +14 … +19. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Прогнозируется кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром возможны туманы.

В среду, 13 сентября, ночью ожидается +4 … +9 градусов, днем потеплеет до +16 … +21. Ветер поменяет направление с северо-восточного на юго-западное и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью порывы будут достигать 16 метров в секунду, днем - до 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди с грозами.

В четверг, 14 сентября, ночью похолодает до +3 … +8, днем будет +16 … +21. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков, только по югу Кузбасса могут пройти кратковременные дожди.