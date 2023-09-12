Российский и зарубежный бизнес поворачивается в сторону Кузбасса

Бизнес все чаще смотрит в сторону Кузбасса.

Российский и зарубежный бизнес с интересом смотрит на Кузбасс.

На полях ВЭФ-2023 во Владивостоке делегация области во главе с губернатором Сергеем Цивилевым провела рабочие встречи с российскими и зарубежными предпринимателями, заинтересованными в реализации своих проектов в Кузбассе.

В частности, с АО «Газпромбанк Лизинг» руководители региона обсудили лизинг пассажирского транспорта, а также дорожно-строительной и коммунальной техники, поговорили о строительстве новых объектов для ЖКХ и социальной сферы. А с компанией «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» власти Кузбасса задумались о новом элеваторе в Белове. Инвестор готов вложить в его строительство порядка пяти миллиардов рублей.

Перевозить зерно партнеры планируют в специально произведенных для проекта контейнерах - зерновозах. Из Кузбасса составы повезут зерно, а в обратном направлении любые грузы, кроме ядов и химии.

- Подсчитано - за десять лет таким образом можно будет по Транссибу провезти дополнительно до 60 миллионов различных грузов, - уточнили в АПК.

Один из монументальных проектов - мультимодальный транспортно-логистический центр по обработке контейнерных поездов «Кузбасс», который строиться в Новокузнецком районе. Крупный грузовой узел в разы ускорит доставку грузов для промышленных предприятий и товаров народного потребления для жителей региона.

- На деловой встрече с Председателем Совета директоров ООО «КузбассТТ» Александром Кахидзе Сергей Цивилев обсудил возможности ускорения темпов строительства хаба, - отметили в администрации правительства Кузбасса.

Кузбасс, по мнению Сергея Цивилева становится регионом, все более привлекательным для инвесторов. Ведь здесь действуют особые экономические зоны - четыре территории опережающего развития, ОЭЗ «Кузбасс».

- На этих перспективных площадка у крупного и среднего бизнеса есть все условия для развития производств при весомых налоговых и других преференциях. Важно чтобы все поступающие предложения реально работали на развитие региона и повышали уровень жизни наших людей, - подчеркнул руководитель региона